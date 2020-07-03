КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Ранее «Оренбург» не смог провести игры РПЛ с «Краснодаром» и «Уралом»
«Что касается матча “Оренбург” — “Урал”, то КДК РФС принял решение о присуждении поражения ФК “Оренбург” со счетом 0:3 и победы ФК “Урал” со счетом 3:0 в связи с необеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Также РФС сообщил, что в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС «реализация дисквалификаций у футболистов “Оренбурга” в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов “Урала” в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническим поражением другой команды».
Вспышка коронавируса началась в «Оренбурге» после возвращения с выездного матча 23-го тура РПЛ c московским «Локомотивом» (0:1), прошедшего 21 июня. В результате тестирования было выявлено восемь случаев заболевания: заразились шесть футболистов и двое сотрудников. Накануне матча 25-го тура с «Уралом» было проведено новое тестирование, которое выявило заражение коронавирусом у десяти представителей клуба.
«Оренбург» в пятницу отправил казанскому «Рубину» письмо с просьбой о переносе с 5 на 19 июля матча 26-го тура РПЛ.
«Оренбург» после 25 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 23 очками.