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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем

Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина на два матча за агрессивное поведение, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"
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Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби. Оба мяча забил Никола Влашич.

В выездной встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА Зобнин ударил хавбека «армейцев» Ивана Облякова локтем. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Алексей Еськов показал игроку «Спартака» красную карточку.

Встреча ЦСКА — «Спартак» завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Автором обоих голов стал полузащитник Никола Влашич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Зобнин пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (4 июля) и встречу 27-го тура с московским «Локомотивом» (8 июля). Обе игры состоятся на стадионе красно-белых.

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ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2530.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 2660 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоДоменико Тедеско
Голы
Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)27′
Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)90+6′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
98Александр Максименко
14Кирилл Набабкин
51′
2Самюэль Жиго
37′
23Хердур Магнуссон
14Георгий Джикия
55′
78Игорь Дивеев
39Павел Маслов
22′
2Мариу Фернандес
85′
6Айртон
87Константин Марадишвили
47Роман Зобнин
77′
98Иван Обляков
54Наиль Умяров
8Никола Влашич
77Александр Соболев
42Георгий Щенников
90′
92Николай Рассказов
68′
5Виктор Васин
23Джордан Ларссон
20Константин Кучаев
43′81′
10Зелимхан Бакаев
90′
17Арнор Сигурдссон
74Дмитрий Маркитесов
9Федор Чалов
41′70′
19Эсекиэль Понсе
81′
25Кристиян Бистрович
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты2
15Удары (всего)12
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
18Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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