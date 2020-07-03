Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем

Источник: РИА "Новости"

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби. Оба мяча забил Никола Влашич.

В выездной встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА Зобнин ударил хавбека «армейцев» Ивана Облякова локтем. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Алексей Еськов показал игроку «Спартака» красную карточку.

Встреча ЦСКА — «Спартак» завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Автором обоих голов стал полузащитник Никола Влашич.

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