Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем
Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина на два матча за агрессивное поведение, сообщает
Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина на два матча за агрессивное поведение, сообщает
В выездной встрече 25-го тура Российской
Встреча ЦСКА — «Спартак» завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Автором обоих голов стал полузащитник Никола Влашич.
Таким образом, Зобнин пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (4 июля) и встречу 27-го тура с московским «Локомотивом» (8 июля). Обе игры состоятся на стадионе
|Виктор Гончаренко
|Доменико Тедеско
|Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)
|27′
|Никола Влашич(Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили)
|90+6′
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Александр Максименко
|14
|Кирилл Набабкин
51′
|2
|Самюэль Жиго
37′
|23
|Хердур Магнуссон
|14
|Георгий Джикия
55′
|78
|Игорь Дивеев
|39
|Павел Маслов
22′
|2
|Мариу Фернандес
85′
|6
|Айртон
|87
|Константин Марадишвили
|47
|Роман Зобнин
77′
|98
|Иван Обляков
|54
|Наиль Умяров
|8
|Никола Влашич
|77
|Александр Соболев
|42
|Георгий Щенников
90′
|92
|Николай Рассказов
68′
|5
|Виктор Васин
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Константин Кучаев
43′81′
|10
|Зелимхан Бакаев
90′
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Дмитрий Маркитесов
|9
|Федор Чалов
41′70′
|19
|Эсекиэль Понсе
81′
|25
|Кристиян Бистрович
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)