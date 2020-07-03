Мостовой заявил, что открыт для предложений от «Спартака»
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что открыт для предложений от «красно-белых».
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что открыт для предложений от «красно-белых».
«Хороший вопрос, — написал Мостовой в Instagram в ответ на вопрос, пойдет ли он тренером в «Спартак». — У меня телефон свободен 24/7, и телефон открыт для «Спартака».
«Спартак» после 25 туров с 32 очками занимает шестое место в Российской