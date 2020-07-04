РПЛ не будет проводить матч за Суперкубок России в летнее межсезонье
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской
Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. Трофей разыгрывался 17 раз. Рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА — семь титулов. Петербургский «Зенит» становился обладателем Суперкубка России четыре раза, столичный «Локомотив» выигрывал трижды, казанский «Рубин» — дважды, московский «Спартак» — один раз.
«Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом, — сказал Суворов. — При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва».
Матч за Суперкубок России с 2003 по 2011 год проводился в марте, так как чемпионат России проходил по системе «весна-осень». С 2012 года трофей команды разыгрывают в июле.
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