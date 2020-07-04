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7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
12:02 (мск), источник: ТАСС

РПЛ не будет проводить матч за Суперкубок России в летнее межсезонье

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не собирается проводить матч за трофей Олимп — Суперкубка России по футболу в летнее межсезонье. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор организации Павел Суворов.

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Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. Трофей разыгрывался 17 раз. Рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА — семь титулов. Петербургский «Зенит» становился обладателем Суперкубка России четыре раза, столичный «Локомотив» выигрывал трижды, казанский «Рубин» — дважды, московский «Спартак» — один раз.

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«Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом, — сказал Суворов. — При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва».

Матч за Суперкубок России с 2003 по 2011 год проводился в марте, так как чемпионат России проходил по системе «весна-осень». С 2012 года трофей команды разыгрывают в июле.

Сезон-2019/20 был приостановлен на три месяца из-за пандемии коронавируса, поэтому матчи заключительного тура РПЛ пройдут 22 июля, а финал Кубка России состоится 25 июля. Дата первых встреч нового сезона пока не утверждена. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 9 июня заявил, что клубы РПЛ выступили с пожеланием начать его 9—10 августа, ранее планировалось стартовать 2 августа. Таким образом, завершение нынешнего розыгрыша чемпионата России и начало нового турнира разделят от 10 до 18 дней.

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