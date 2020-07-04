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12:13 (мск), источник: ТАСС

РПЛ может провести матч за Суперкубок России — 2020 зимой за рубежом

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) может провести матч за Суперкубок России 2020 года зимой за рубежом. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

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Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. С 2012 года, после перехода на систему «осень-весна», трофей традиционно разыгрывался в июле.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения, — сказал Суворов. — Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем».

С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы «Локомотив» и «Лужники» — по пять раз, «ВТБ-Арена» — один раз), Краснодаре (стадион «Кубань» — два раза), Самаре (стадион «Металлург»), Ростове-на-Дону (стадион «Олимп-2»), Санкт-Петербурге (стадион «Петровский») и Нижнем Новгороде (стадион «Нижний Новгород»). Рекордсменом по числу побед в матче за Суперкубок России является ЦСКА (семь раз). «Зенит» становился обладателем трофея четыре раза, «Локомотив» — трижды, «Рубин» — дважды, «Спартак» — один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу «Терек» и «Ростов» ни разу не выигрывали трофей.

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