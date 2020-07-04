РПЛ может провести матч за Суперкубок России — 2020 зимой за рубежом

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Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. С 2012 года, после перехода на систему «осень-весна», трофей традиционно разыгрывался в июле.

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«Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения, — сказал Суворов. — Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем».