РПЛ может провести матч за Суперкубок России — 2020 зимой за рубежом
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской
Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. С 2012 года, после перехода на систему «осень-весна», трофей традиционно разыгрывался в июле.
«Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения, — сказал Суворов. — Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем».
С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы «Локомотив» и «Лужники» — по пять раз, «ВТБ-Арена» — один раз), Краснодаре (стадион «Кубань» — два раза), Самаре (стадион «Металлург»),