Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Рулевому «Зенита» — 43.

За Семака проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за наставника грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.

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Лучшим голом болельщики и эксперты «Матч Премьер» признали мяч 17-летнего полузащитника академии «Ростова» Романа Романова в гостевом матче 23-го тура с «Сочи» (1:10). Эксперты РПЛ отдали свое предпочтение второму голу полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви в домашнем матче 24-го тура с «Тамбовом» (2:1).

В трех матчах под руководством Семака «Зенит» одержал три победы, что позволило петербургскому клубу увеличить отрыв в турнирной таблице до 11 очков от идущего вторым московского «Локомотива». Также на награду претендовали серб Марко Николич из «Локомотива», Вадим Евсеев из «Уфы» и Валерий Карпин из «Ростова».

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