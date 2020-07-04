Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
ТАСС, 4 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской
ТАСС, 4 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской
За Семака проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали голос за наставника грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.
Лучшим голом болельщики и эксперты «Матч Премьер» признали мяч 17-летнего полузащитника академии «Ростова» Романа Романова в гостевом матче 23-го тура с «Сочи» (1:10). Эксперты РПЛ отдали свое предпочтение второму голу полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви в домашнем матче 24-го тура с «Тамбовом» (2:1).
В трех матчах под руководством Семака «Зенит» одержал три победы, что позволило петербургскому клубу увеличить отрыв в турнирной таблице до 11 очков от идущего вторым московского «Локомотива». Также на награду претендовали серб Марко Николич из «Локомотива», Вадим Евсеев из «Уфы» и Валерий Карпин из «Ростова».
Семаку 44 года, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, став с клубом чемпионом страны в 2019 году. Также он тренировал «Уфу», с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.