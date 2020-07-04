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13:57 (мск), источник: ТАСС

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом июня в РПЛ

ТАСС, 4 июля. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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8
фотографий

За Миранчука единогласно проголосовали болельщики и эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте», форвард набрал 44,1% голосов.

ВКонтакте

В июне Миранчук в трех матчах возобновленного чемпионата России забил четыре гола. После 25 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 59 баллов после 25 встреч. Также на награду претендовали нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков и голкипер «Уфы» Александр Беленов.

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