В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 4 июля. Все тесты представителей тульского футбольного клуба «Арсенал» на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 4 июля. Все тесты представителей тульского футбольного клуба «Арсенал» на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом сообщает
Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило о положительном тесте на коронавирусную инфекцию в «Арсенале», в заявке на домашний матч 25-го тура
«На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на
«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах. В субботу в 26-м туре тульский клуб в гостях сыграет с московским «Динамо», начало встречи — 16:30 мск.