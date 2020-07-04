В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило о положительном тесте на коронавирусную инфекцию в «Арсенале», в заявке на домашний матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:3), который прошел 1 июля, отсутствовали защитник Гия Григалава и тренер Валерий Климов. РПЛ запросила у тульского клуба дополнительные данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

«На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура РПЛ, здоровы и ни один тест не дал положительный результат. Команда готовится к матчу с “Динамо” в обычном режиме», — говорится в сообщении.