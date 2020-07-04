Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
9Смолов забил «Барселоне»
14:42 (мск), источник: ТАСС

В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 4 июля. Все тесты представителей тульского футбольного клуба «Арсенал» на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило о положительном тесте на коронавирусную инфекцию в «Арсенале», в заявке на домашний матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:3), который прошел 1 июля, отсутствовали защитник Гия Григалава и тренер Валерий Климов. РПЛ запросила у тульского клуба дополнительные данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

«На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура РПЛ, здоровы и ни один тест не дал положительный результат. Команда готовится к матчу с “Динамо” в обычном режиме», — говорится в сообщении.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах. В субботу в 26-м туре тульский клуб в гостях сыграет с московским «Динамо», начало встречи — 16:30 мск.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
Назван лучший тренер месяца в РПЛ
Тренер «Барселоны» высказался об утрате доверия футболистов
Ривалдо: Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» признан лучшим футболистом июня в РПЛ
Победитель Лиги чемпионов - 2005 объявил о завершении карьеры
Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь