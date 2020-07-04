Гол 17-летнего футболиста «Ростова» в ворота «Сочи» признали лучшим в РПЛ по итогам июня
Лучшим голом РПЛ в июне стал мяч, забитый 17-летним полузащитником «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ.
Лучшим голом РПЛ в июне стал мяч, забитый 17-летним полузащитником «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ.
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«Ростов» против «Сочи» играл юношеским составом
С остальными голами, претендовавшими на звание лучшего в РПЛ по итогам июня, можно ознакомиться здесь.