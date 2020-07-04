Гол 17-летнего футболиста «Ростова» в ворота «Сочи» признали лучшим в РПЛ по итогам июня

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Футболисты «Сочи» со счетом 10:1 разгромили «Ростов», за который выступали 16−17-летние игроки.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, за него проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Лига отдала свой голос за гол полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.

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«Ростов» против «Сочи» играл юношеским составом из-за вспышки коронавируса в основной команде. Романов открыл счет на 1-й минуте, что не спасло дончан от крупного поражения (1:10).