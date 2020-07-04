Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Борнмут
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Арсенал Т
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
17:07 (мск), источник: Sport24

Гол 17-летнего футболиста «Ростова» в ворота «Сочи» признали лучшим в РПЛ по итогам июня

Лучшим голом РПЛ в июне стал мяч, забитый 17-летним полузащитником «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Футболисты «Сочи» со счетом 10:1 разгромили «Ростов», за который выступали 16−17-летние игроки.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, за него проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Лига отдала свой голос за гол полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» против «Сочи» играл юношеским составом из-за вспышки коронавируса в основной команде. Романов открыл счет на 1-й минуте, что не спасло дончан от крупного поражения (1:10).

С остальными голами, претендовавшими на звание лучшего в РПЛ по итогам июня, можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Экс-ведущая «Спартака» похвасталась откровенными фото для мужского журнала
Хоккеистка сборной России снялась в горячей фотосессии: «Можно сгореть за секунду»
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
Назван лучший тренер месяца в РПЛ
Тренер «Барселоны» высказался об утрате доверия футболистов
Ривалдо: Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Еще один бой UFC на острове отменен из-за коронавируса
Победитель Лиги чемпионов - 2005 объявил о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь