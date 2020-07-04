ФК «Ротор» не намерен отказываться от участия в Российской премьер-лиге

Источник: РИА "Новости"

3 июля издание «Аргументы недели» сообщило о том, что «Ротор» намерен отказаться от выступления в РПЛ по финансовым соображениям. Команда из Волгограда по итогам сезона-2019/20 заняла первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевала право сыграть в премьер-лиге в новом сезоне. 2 июля Рекечинский заявил о том, что бюджет «Ротора» в новом сезоне останется на том же уровне, когда команда выступала в ФНЛ, он составляет 500 млн рублей. Вместе с тем гендиректор волгоградцев отметил, что клуб ведет поиск спонсоров для внебюджетного финансирования.

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«Эта информация — фейк, — сказал Рекечинский. — Все хорошо, мы готовимся к сезону [в РПЛ]. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским “Волгарем”».