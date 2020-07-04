ФК «Ротор» не намерен отказываться от участия в Российской премьер-лиге
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Ротор» не собирается отказываться от участия в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Ротор» не собирается отказываться от участия в Тинькофф — Российской
3 июля издание «Аргументы недели» сообщило о том, что «Ротор» намерен отказаться от выступления в РПЛ по финансовым соображениям. Команда из Волгограда по итогам сезона-2019/20 заняла первое место в досрочно завершенном
«Эта информация — фейк, — сказал Рекечинский. — Все хорошо, мы готовимся к сезону [в РПЛ]. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским “Волгарем”».
Для «Ротора» предстоящий сезон станет первым в