Петржела: Уверен, что «Зенит» станет чемпионом России досрочно

«Зенит» в воскресенье сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Если петербуржцы победят, а «Локомотив» в субботу не сможет обыграть «Сочи», «Зенит» досрочно станет чемпионом России.
«Игры, конечно, не всегда удается смотреть, но каждую неделю слежу за результатами. У “Зенита” есть все шансы для того, чтобы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье. Болеем за команду», — сказал Петржела по телефону.
«(Главный тренер “Зенита” Сергей) Семак очень перспективный тренер, а почему нет? Он работает в хорошей команде, имея классных футболистов. Нужный коллектив всегда способствует развитию тренера. У него прекрасные результаты, тем более что он еще молод», ‑ добавил эксперт.