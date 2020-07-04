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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петржела: Уверен, что «Зенит» станет чемпионом России досрочно

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболисты «Зенита» имеют все шансы для того, чтобы оформить чемпионство России досрочно, сказал РИА Новости бывший главный тренер петербуржской команды Властимил Петржела.

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«Зенит» в воскресенье сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Если петербуржцы победят, а «Локомотив» в субботу не сможет обыграть «Сочи», «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

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«Игры, конечно, не всегда удается смотреть, но каждую неделю слежу за результатами. У “Зенита” есть все шансы для того, чтобы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье. Болеем за команду», — сказал Петржела по телефону.

«(Главный тренер “Зенита” Сергей) Семак очень перспективный тренер, а почему нет? Он работает в хорошей команде, имея классных футболистов. Нужный коллектив всегда способствует развитию тренера. У него прекрасные результаты, тем более что он еще молод», ‑ добавил эксперт.

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