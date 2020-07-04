Петржела: Уверен, что «Зенит» станет чемпионом России досрочно

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«Зенит» в воскресенье сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Если петербуржцы победят, а «Локомотив» в субботу не сможет обыграть «Сочи», «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

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«Игры, конечно, не всегда удается смотреть, но каждую неделю слежу за результатами. У “Зенита” есть все шансы для того, чтобы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье. Болеем за команду», — сказал Петржела по телефону.