ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз оштрафовал футбольный клуб «Ростов» после матча с «Краснодаром». Сумма штрафа — 280 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте РФС.

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200 тыс. рублей клуб должен будет заплатить за нарушение порядка допуска зрителей и организации их размещения на стадионе, а 80 тыс. рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений.