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17:12 (мск), источник: Rostof.ru

ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Краснодаром»

Клуб должен заплатить 280 тыс. рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз оштрафовал футбольный клуб «Ростов» после матча с «Краснодаром». Сумма штрафа — 280 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте РФС.

Во время загрузки произошла ошибка.

200 тыс. рублей клуб должен будет заплатить за нарушение порядка допуска зрителей и организации их размещения на стадионе, а 80 тыс. рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Напомним, что матч между «Ростовом» и «Краснодаром» в рамках РПЛ состоялся 1 июля на «Ростов-Арене». Игра закончилась ничьей — 1:1.

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