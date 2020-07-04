ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Краснодаром»
Клуб должен заплатить 280 тыс. рублей.
Клуб должен заплатить 280 тыс. рублей.
Российский футбольный союз оштрафовал футбольный клуб «Ростов» после матча с «Краснодаром». Сумма штрафа — 280 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте РФС.
200 тыс. рублей клуб должен будет заплатить за нарушение порядка допуска зрителей и организации их размещения на стадионе, а 80 тыс. рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
Напомним, что матч между «Ростовом» и «Краснодаром» в рамках РПЛ состоялся 1 июля на «Ростов-Арене». Игра закончилась ничьей — 1:1.