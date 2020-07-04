«Арсенал» победил «Динамо», больше тайма играя в меньшинстве в матче РПЛ
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
Единственный мяч на 17-й минуте забил Евгений Луценко, который с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (15 голов). На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку.
Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовил работавший в
«Динамо» и «Арсенал» провели восьмой очный матч в чемпионатах России, в активе обоих клубов по две победы, еще четыре встречи завершились вничью.
«Арсенал» прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 26 играх. «Динамо» потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка после 25 матчей. В следующем туре «Арсенал» 7 июля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Кирилл Новиков
|Сергей Подпалый
|Евгений Луценко(Даниил Лесовой, Сергей Ткачев)
|18′
|1
|Антон Шунин
|50
|Егор Шамов
90+3′
|4
|Владимир Рыков
|6
|Максим Беляев
|18
|Иван Ордец
|9
|Кирилл Комбаров
19′35′
|5
|Максимилиан Филипп
|21
|Виктор Альварес
28′
|10
|Силвестр Игбун
50′
|23
|Игорь Горбатенко
|27
|Николай Комличенко
|70
|Георгий Костадинов
35′
|2
|Григорий Морозов
46′
|71
|Александр Денисов
46′
|23
|Антон Соснин
|5
|Александр Довбня
|15
|Роман Нойштедтер
65′
|11
|Сергей Ткачев
73′
|8
|Кирилл Панченко
|28
|Владислав Пантелеев
|21
|Дмитрий Скопинцев
78′
|27
|Александр Ломовицкий
83′
|76
|Владислав Карапузов
|82
|Даниил Хлусевич
84′
|6
|Артур Юсупов
38′46′
|22
|Даниил Лесовой
81′84′
|88
|Оскар Хильемарк
|15
|Юрий Ковалев
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
61′
|48
|Евгений Луценко
73′
|34
|Константин Рауш
|77
|Роман Минаев
90+1′
|2
|Желтые карточки
|8
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)