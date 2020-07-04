«Арсенал» победил «Динамо», больше тайма играя в меньшинстве в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч на 17-й минуте забил Евгений Луценко, который с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (15 голов). На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку.

Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовил работавший в фарм-клубе туляков «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый. Российский защитник «Арсенала» Александр Довбня дебютировал в матчах высшего дивизиона чемпионата России, выйдя на замену в перерыве.

«Динамо» и «Арсенал» провели восьмой очный матч в чемпионатах России, в активе обоих клубов по две победы, еще четыре встречи завершились вничью.

Читайте также Черевченко покинул «Арсенал». Его может заменить Юрий Сёмин

«Арсенал» прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 26 играх. «Динамо» потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка после 25 матчей. В следующем туре «Арсенал» 7 июля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».