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18:43 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» победил «Динамо», больше тайма играя в меньшинстве в матче РПЛ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 2 254 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч на 17-й минуте забил Евгений Луценко, который с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (15 голов). На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку.

Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовил работавший в фарм-клубе туляков «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый. Российский защитник «Арсенала» Александр Довбня дебютировал в матчах высшего дивизиона чемпионата России, выйдя на замену в перерыве.

«Динамо» и «Арсенал» провели восьмой очный матч в чемпионатах России, в активе обоих клубов по две победы, еще четыре встречи завершились вничью.

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«Арсенал» прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 26 играх. «Динамо» потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка после 25 матчей. В следующем туре «Арсенал» 7 июля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Динамо, 2254 зрителя
Главные тренеры
Кирилл НовиковСергей Подпалый
Голы
Евгений Луценко(Даниил Лесовой, Сергей Ткачев)18′
Составы команд
1Антон Шунин
50Егор Шамов
90+3′
4Владимир Рыков
6Максим Беляев
18Иван Ордец
9Кирилл Комбаров
19′35′
5Максимилиан Филипп
21Виктор Альварес
28′
10Силвестр Игбун
50′
23Игорь Горбатенко
27Николай Комличенко
70Георгий Костадинов
35′
2Григорий Морозов
46′
71Александр Денисов
46′
23Антон Соснин
5Александр Довбня
15Роман Нойштедтер
65′
11Сергей Ткачев
73′
8Кирилл Панченко
28Владислав Пантелеев
21Дмитрий Скопинцев
78′
27Александр Ломовицкий
83′
76Владислав Карапузов
82Даниил Хлусевич
84′
6Артур Юсупов
38′46′
22Даниил Лесовой
81′84′
88Оскар Хильемарк
15Юрий Ковалев
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
61′
48Евгений Луценко
73′
34Константин Рауш
77Роман Минаев
90+1′
Статистика
2Желтые карточки8
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
7Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
10Угловые1
8Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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