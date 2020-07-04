Футболисты Каборе, Н’Жи и Шиманьский не сыграют за «Динамо» до конца сезона

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» в день игры 23-го тура против «Краснодара» сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых (Н'Жи, Шиманьского и Каборе) диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля.

«Ситуация не меняется. Шиманьский уже вернулся из больницы, остальные вернутся на днях. Они пропустили две недели, после карантина будут заниматься индивидуально. В этом сезоне они нам уже не помогут», — сказал Новиков.