«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ. Клубы завершали игру в меньшинстве
САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов. Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.
«Крылья Советов» провели второй матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. «Ростов» также второй матч подряд завершает вничью.
В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, «Ростов» с 43 очками идет четвертым. «Крылья Советов» отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. «Ростов» отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.
В 27-м туре «Крылья Советов» 7 июля в гостях сыграют с тульским «Арсеналом», «Ростов» 8 июля примет «Уфу».
|Андрей Талалаев
|Валерий Карпин
|39
|Евгений Фролов
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Владимир Полуяхтов
25′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|3
|Никита Чернов
|28
|Евгений Чернов
|5
|Виталий Лысцов
|55
|Максим Осипенко
|44
|Никита Чичерин
57′
|10
|Павел Мамаев
|8
|Александр Гацкан
22′
|17
|Матиас Норманн
40′
|23
|Дмитрий Комбаров
|19
|Хорен Байрамян
|40
|Артем Тимофеев
|78
|Дмитрий Чистяков
10′32′
|15
|Максим Глушенков
39′68′
|4
|Данила Ведерников
45+1′55′
|11
|Денис Попович
|8
|Ивелин Попов
86′
|77
|Дмитрий Кабутов
80′
|15
|Данил Глебов
|52
|Данила Смирнов
|11
|Алексей Ионов
86′
|9
|Деян Радонич
54′
|47
|Александр Долгов
|17
|Антон Зиньковский
|13
|Данила Прошляков
70′
|7
|Роман Еременко
|3
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)