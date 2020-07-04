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20:56 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ. Клубы завершали игру в меньшинстве

САМАРА, 4 июля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Самара-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов. Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.

«Крылья Советов» провели второй матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. «Ростов» также второй матч подряд завершает вничью.

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, «Ростов» с 43 очками идет четвертым. «Крылья Советов» отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. «Ростов» отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.

В 27-м туре «Крылья Советов» 7 июля в гостях сыграют с тульским «Арсеналом», «Ростов» 8 июля примет «Уфу».

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Крылья Советов
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Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена
Главные тренеры
Андрей ТалалаевВалерий Карпин
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39Евгений Фролов
30Сергей Песьяков
2Владимир Полуяхтов
25′
5Деннис Хаджикадунич
3Никита Чернов
28Евгений Чернов
5Виталий Лысцов
55Максим Осипенко
44Никита Чичерин
57′
10Павел Мамаев
8Александр Гацкан
22′
17Матиас Норманн
40′
23Дмитрий Комбаров
19Хорен Байрамян
40Артем Тимофеев
78Дмитрий Чистяков
10′32′
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39′68′
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45+1′55′
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8Ивелин Попов
86′
77Дмитрий Кабутов
80′
15Данил Глебов
52Данила Смирнов
11Алексей Ионов
86′
9Деян Радонич
54′
47Александр Долгов
17Антон Зиньковский
13Данила Прошляков
70′
7Роман Еременко
Статистика
3Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)7
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
12Фолы22
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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