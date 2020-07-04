«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ. Клубы завершали игру в меньшинстве

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Команды доигрывали матч в неполных составах. На 25-й минуте с поля за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова был удален защитник хозяев Владимир Полуяхтов. Чистяков в итоге игру продолжить не смог, вместо него на поле появился Даниил Ведерников, который на 45-й и 55-й минутах получил две желтые карточки.

«Крылья Советов» провели второй матч под руководством Андрея Талалаева, который на посту главного тренера команды сменил Миодрага Божовича, в обеих встречах самарцы сыграли вничью. «Ростов» также второй матч подряд завершает вничью.

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 24 очка, «Ростов» с 43 очками идет четвертым. «Крылья Советов» отстают от 14-й строчки, дающей право сыграть в следующем сезоне РПЛ, составляет три очка. «Ростов» отстает от третьего места, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на два очка, команда располагается в зоне Лиги Европы.