Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Лечче
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
23
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
41
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
52
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Брайтон & Хоув
01
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
10«Реал» победил «Валенсию»
21:00 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» уступил «Тамбову» во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу тамбовского клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичный «Спартак» на своем стадионе проиграл «Тамбову» со счетом 2:3 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «Открытие-Арене».

В составе «Спартака» отличились Зелимхан Бакаев (35-я минута, с пенальти) и Джордан Ларссон (64). У «Тамбова» мячи забили Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), который является воспитанником красно-белых. Команды провели второй очный матч, в игре первого круга «Спартак» в гостях уступил «Тамбову» (0:2).

Лучшим игроком матча признан Ларссон. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч следующего тура против «Локомотива» из-за перебора желтых карточек. «Спартак» потерпел седьмое домашнее поражение в чемпионате, что является клубным антирекордом (в сезоне-2004 «Спартак» проиграл шесть игр). Московский клуб также установил новый антирекорд по числу набранных очков дома в сезоне (клуб набрал 12 очков в домашних матчах сезона-2019/20, «Спартаку» осталось провести два матча, ранее худшим результатом было 21 очко в сезоне-2004).

В турнирной таблице «Спартак» идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка, «Тамбов» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским «Локомотивом», «Тамбов» днем ранее примет грозненский «Ахмат».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Читайте также
Спартак
2:3
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоСергей Первушин
Голы
Зелимхан Бакаев35′
Валерий Чуперка60′
Джордан Ларссон64′
Алексей Грицаенко73′
Владимир Обухов82′
Составы команд
98Александр Максименко
88Гиорги Шелия
34′
2Самюэль Жиго
81′
2Алексей Рыбин
6Айртон
5Евгений Шляков
14Георгий Джикия
53′
27Алексей Грицаенко
39Павел Маслов
58Адессойе Ойеволе
92Николай Рассказов
86′
92Валерий Чуперка
46′
33Алекс Крал
30Сослан Таказов
34′79′
77Александр Соболев
22Игорь Юрганов
10Зелимхан Бакаев
83′
8Антон Килин
90′
9Резиуан Мирзов
7Никита Саламатов
54Наиль Умяров
25′65′
25Павел Карасев
62′
8Гус Тил
29Александр Каплиенко
23Джордан Ларссон
65′
11Артем Федчук
63′
19Эсекиэль Понсе
81Владимир Кабахидзе
13Владимир Обухов
90′
9Хасан Мамтов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые0
24Фолы8
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
«Арсенал» победил «Динамо», больше тайма играя в меньшинстве
«МЮ» забил пять голов и поднялся на четвертое место в АПЛ
Гол и передача Роналду принесли «Ювентусу» крупную победу
«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
«Сельта» с Федором Смоловым упустила победу в чемпионате Испании
Пилот «Мерседеса» выиграл первую квалификацию в сезоне «Ф-1»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь