«Спартак» уступил «Тамбову» во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу тамбовского клуба.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу тамбовского клуба.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичный «Спартак» на своем стадионе проиграл «Тамбову» со счетом 2:3 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Спартака» отличились Зелимхан Бакаев (35-я минута, с пенальти) и Джордан Ларссон (64). У «Тамбова» мячи забили Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), который является воспитанником
Лучшим игроком матча признан Ларссон. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч следующего тура против «Локомотива»
В турнирной таблице «Спартак» идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка, «Тамбов» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским «Локомотивом», «Тамбов» днем ранее примет грозненский «Ахмат».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Доменико Тедеско
|Сергей Первушин
|Зелимхан Бакаев
|35′
|Валерий Чуперка
|60′
|Джордан Ларссон
|64′
|Алексей Грицаенко
|73′
|Владимир Обухов
|82′
|98
|Александр Максименко
|88
|Гиорги Шелия
34′
|2
|Самюэль Жиго
81′
|2
|Алексей Рыбин
|6
|Айртон
|5
|Евгений Шляков
|14
|Георгий Джикия
53′
|27
|Алексей Грицаенко
|39
|Павел Маслов
|58
|Адессойе Ойеволе
|92
|Николай Рассказов
86′
|92
|Валерий Чуперка
46′
|33
|Алекс Крал
|30
|Сослан Таказов
34′79′
|77
|Александр Соболев
|22
|Игорь Юрганов
|10
|Зелимхан Бакаев
83′
|8
|Антон Килин
90′
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Никита Саламатов
|54
|Наиль Умяров
25′65′
|25
|Павел Карасев
62′
|8
|Гус Тил
|29
|Александр Каплиенко
|23
|Джордан Ларссон
65′
|11
|Артем Федчук
63′
|19
|Эсекиэль Понсе
|81
|Владимир Кабахидзе
|13
|Владимир Обухов
90′
|9
|Хасан Мамтов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|0
|24
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)