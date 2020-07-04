«Спартак» уступил «Тамбову» во второй раз в сезоне чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичный «Спартак» на своем стадионе проиграл «Тамбову» со счетом 2:3 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «Открытие-Арене».

В составе «Спартака» отличились Зелимхан Бакаев (35-я минута, с пенальти) и Джордан Ларссон (64). У «Тамбова» мячи забили Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, с пенальти), который является воспитанником красно-белых. Команды провели второй очный матч, в игре первого круга «Спартак» в гостях уступил «Тамбову» (0:2).

Лучшим игроком матча признан Ларссон. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч следующего тура против «Локомотива» из-за перебора желтых карточек. «Спартак» потерпел седьмое домашнее поражение в чемпионате, что является клубным антирекордом (в сезоне-2004 «Спартак» проиграл шесть игр). Московский клуб также установил новый антирекорд по числу набранных очков дома в сезоне (клуб набрал 12 очков в домашних матчах сезона-2019/20, «Спартаку» осталось провести два матча, ранее худшим результатом было 21 очко в сезоне-2004).

В турнирной таблице «Спартак» идет на шестой строчке, имея в активе 32 очка, «Тамбов» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 8 июля дома сыграют с московским «Локомотивом», «Тамбов» днем ранее примет грозненский «Ахмат».