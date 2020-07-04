Тренер «Спартака»: Мы все будем рады, когда этот сезон закончится

«Хочу сказать, что я верю в команду, в ребят. Они хорошо работают. Я понимаю настроение болельщиков на данный момент, их расстройство. Со своей стороны делаю всё от меня зависящее в плане моей работы, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки я думаю о команде: что делать, как мотивировать, как разобрать соперника. Сезон очень непростой, мы будем все рады, когда он закончится», — сказал Тедеско журналистам.