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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Спартака»: Мы все будем рады, когда этот сезон закончится

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Нынешний сезон складывается для московского «Спартака» очень непросто, все будут рады, когда он закончится, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 26-го тура чемпионата России против «Тамбова» состоялась в субботу в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Спартак» проиграл второй матч подряд. «Красно-белые» набрали 32 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

«Хочу сказать, что я верю в команду, в ребят. Они хорошо работают. Я понимаю настроение болельщиков на данный момент, их расстройство. Со своей стороны делаю всё от меня зависящее в плане моей работы, на что я могу повлиять. 20 часов в сутки я думаю о команде: что делать, как мотивировать, как разобрать соперника. Сезон очень непростой, мы будем все рады, когда он закончится», — сказал Тедеско журналистам.

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2:3
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 4163 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоСергей Первушин
Голы
Зелимхан Бакаев36′
Валерий Чуперка(Алексей Рыбин)60′
Джордан Ларссон(Николай Рассказов, Самюэль Жиго)64′
Алексей Грицаенко(Александр Каплиенко)73′
Владимир Обухов82′
Составы команд
98Александр Максименко
88Гиорги Шелия
2Самюэль Жиго
81′
2Алексей Рыбин
6Айртон
5Евгений Шляков
14Георгий Джикия
53′
27Алексей Грицаенко
39Павел Маслов
58Адессойе Ойеволе
35′
92Николай Рассказов
87′
92Валерий Чуперка
46′
33Алекс Крал
30Сослан Таказов
35′79′
77Александр Соболев
22Игорь Юрганов
10Зелимхан Бакаев
83′
8Антон Килин
90′
9Резиуан Мирзов
7Никита Саламатов
54Наиль Умяров
26′65′
25Павел Карасев
62′
8Гус Тил
29Александр Каплиенко
23Джордан Ларссон
65′
11Артем Федчук
62′
19Эсекиэль Понсе
81Владимир Кабахидзе
13Владимир Обухов
90′
9Хасан Мамтов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые0
26Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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