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4 июля, источник: ТАСС

ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях обыграл грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (61-я минута), Никола Влашич (62) и Арнор Сигурдссон (65). Автогол на счету защитника «Ахмата» Андрея Семенова (85). Клубы провели 26-й очный матч в чемпионатах России. Московский клуб победил 19 раз, четыре победы на счету «Ахмата», еще три игры завершились вничью.

ЦСКА не проигрывает три матча кряду в чемпионате, дважды одержав победу. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Ахмат» потерпел первое поражение после возобновления РПЛ, ранее команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Грозненский клуб идет 14-м в таблице чемпионата, имея в активе 27 очков.

В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с «Оренбургом», грозненская команда днем ранее на выезде встретится с «Тамбовом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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0:4
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 1473 зрителя
Главные тренеры
Игорь ШалимовВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Иван Обляков, Никола Влашич)61′
Никола Влашич62′
Арнор Сигурдссон65′
Андрей Семенов85′
Составы команд
16Евгений Городов
35Игорь Акинфеев
3Максим Ненахов
14Кирилл Набабкин
4Вилькер Анхель
23Хердур Магнуссон
15Андрей Семенов
42Георгий Щенников
73′
20Зоран Нижич
78Игорь Дивеев
11Силва Лима Исмаэл
8Никола Влашич
21Одисе Роши
20Константин Кучаев
13Роланд Гиголаев
64′
98Иван Обляков
8Мирослав Богосавац
17Арнор Сигурдссон
70′
14Раванелли
64′
5Виктор Васин
23Антон Швец
87Константин Марадишвили
29′74′
19Олег Иванов
74′
29Яка Бийол
7Магомед Митришев
9Федор Чалов
80′
18Андрес Понсе
28′
71Наяир Тикнизян
27Фелипе Визеу
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)12
0Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
7Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
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