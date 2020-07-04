ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (61-я минута), Никола Влашич (62) и Арнор Сигурдссон (65). Автогол на счету защитника «Ахмата» Андрея Семенова (85). Клубы провели 26-й очный матч в чемпионатах России. Московский клуб победил 19 раз, четыре победы на счету «Ахмата», еще три игры завершились вничью.

ЦСКА не проигрывает три матча кряду в чемпионате, дважды одержав победу. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Ахмат» потерпел первое поражение после возобновления РПЛ, ранее команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Грозненский клуб идет 14-м в таблице чемпионата, имея в активе 27 очков.

В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с «Оренбургом», грозненская команда днем ранее на выезде встретится с «Тамбовом».