ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях обыграл грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях обыграл грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
Забитыми мячами отметились Федор Чалов (61-я минута), Никола Влашич (62) и Арнор Сигурдссон (65). Автогол на счету защитника «Ахмата» Андрея Семенова (85). Клубы провели 26-й очный матч в чемпионатах России. Московский клуб победил 19 раз, четыре победы на счету «Ахмата», еще три игры завершились вничью.
ЦСКА не проигрывает три матча кряду в чемпионате, дважды одержав победу. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Ахмат» потерпел первое поражение после возобновления РПЛ, ранее команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Грозненский клуб идет 14-м в таблице чемпионата, имея в активе 27 очков.
В следующем туре ЦСКА 8 июля в гостях сыграет с «Оренбургом», грозненская команда днем ранее на выезде встретится с «Тамбовом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
|Федор Чалов(Иван Обляков, Никола Влашич)
|61′
|Никола Влашич
|62′
|Арнор Сигурдссон
|65′
|Андрей Семенов
|85′
|16
|Евгений Городов
|35
|Игорь Акинфеев
|3
|Максим Ненахов
|14
|Кирилл Набабкин
|4
|Вилькер Анхель
|23
|Хердур Магнуссон
|15
|Андрей Семенов
|42
|Георгий Щенников
73′
|20
|Зоран Нижич
|78
|Игорь Дивеев
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Никола Влашич
|21
|Одисе Роши
|20
|Константин Кучаев
|13
|Роланд Гиголаев
64′
|98
|Иван Обляков
|8
|Мирослав Богосавац
|17
|Арнор Сигурдссон
70′
|14
|Раванелли
64′
|5
|Виктор Васин
|23
|Антон Швец
|87
|Константин Марадишвили
29′74′
|19
|Олег Иванов
74′
|29
|Яка Бийол
|7
|Магомед Митришев
|9
|Федор Чалов
80′
|18
|Андрес Понсе
28′
|71
|Наяир Тикнизян
|27
|Фелипе Визеу
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)