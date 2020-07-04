«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской
В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для «Локомотива» эта ничья стала второй подряд, «Сочи» завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр. Помимо «Локомотива», в субботу домашние матчи провели еще две московские команды, которые также не сумели победить. «Динамо» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1), «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).
В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Сочи» на выезде встретится с «Зенитом». Оба матча пройдут 8 июля.
|Марко Николич
|Владимир Федотов
|Алексей Миранчук
|90+9′
|77
|Антон Коченков
|35
|Сослан Джанаев
|3
|Брайн Идову
|15
|Ибрагим Цаллагов
|14
|Ведран Чорлука
|24
|Эльмир Набиуллин
47′
|27
|Мурило
|25
|Иван Новосельцев
|7
|Гжегож Крыховяк
89′
|27
|Кирилл Заика
57′
|11
|Антон Миранчук
10′
|45
|Иван Миладинович
|59
|Алексей Миранчук
|17
|Андрей Мостовой
|2
|Дмитрий Живоглядов
69′90′
|18
|Никита Бурмистров
29′
|37
|Станислав Магкеев
|16
|Кристиан Нобоа
|17
|Рифат Жемалетдинов
15′64′
|32
|Миха Мевля
46′
|23
|Жоау Мариу
|77
|Дмитрий Полоз
|69
|Даниил Куликов
72′
|91
|Александр Кокорин
83′90′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|9
|Антон Заболотный
|19
|Эдер
72′
|93
|Тимур Сулейманов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)