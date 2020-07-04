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4 июля, источник: ТАСС

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для «Локомотива» эта ничья стала второй подряд, «Сочи» завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр. Помимо «Локомотива», в субботу домашние матчи провели еще две московские команды, которые также не сумели победить. «Динамо» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1), «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому «Зениту». «Зенит» в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить «Краснодар». «Локомотив» на четыре очка опережает идущий третьим «Краснодар» (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка — попадание в квалификацию Лиги чемпионов. «Сочи» с 30 очками идет 11-м после 26 туров.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Сочи» на выезде встретится с «Зенитом». Оба матча пройдут 8 июля.

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Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 264.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 1707 зрителей
Главные тренеры
Марко НиколичВладимир Федотов
Нереализованные пенальти
Алексей Миранчук90+9′
Составы команд
77Антон Коченков
35Сослан Джанаев
3Брайн Идову
15Ибрагим Цаллагов
14Ведран Чорлука
24Эльмир Набиуллин
47′
27Мурило
25Иван Новосельцев
7Гжегож Крыховяк
89′
27Кирилл Заика
57′
11Антон Миранчук
10′
45Иван Миладинович
59Алексей Миранчук
17Андрей Мостовой
2Дмитрий Живоглядов
69′90′
18Никита Бурмистров
29′
37Станислав Магкеев
16Кристиан Нобоа
17Рифат Жемалетдинов
15′64′
32Миха Мевля
46′
23Жоау Мариу
77Дмитрий Полоз
69Даниил Куликов
72′
91Александр Кокорин
83′90′
94Дмитрий Рыбчинский
9Антон Заболотный
19Эдер
72′
93Тимур Сулейманов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)10
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы14
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
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