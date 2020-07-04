«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В добавленное ко второму тайму время Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Для «Локомотива» эта ничья стала второй подряд, «Сочи» завершил вничью третью встречу кряду. Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр. Помимо «Локомотива», в субботу домашние матчи провели еще две московские команды, которые также не сумели победить. «Динамо» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1), «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому «Зениту». «Зенит» в воскресенье может досрочно стать чемпионом России, для этого ему необходимо в гостях победить «Краснодар». «Локомотив» на четыре очка опережает идущий третьим «Краснодар» (45 очков, 24 матча), вторая строчка по итогам сезона даст путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья строчка — попадание в квалификацию Лиги чемпионов. «Сочи» с 30 очками идет 11-м после 26 туров.