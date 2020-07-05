Из Москвы со щитом. «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» не смогли победить дома в матчах РПЛ

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии Галерея с матча «Спартак» — «Тамбов» от Sport24.

Перед 26-м туром отставание занимающего второе место в турнирной таблице «Локомотива» от лидера РПЛ «Зенита» составляло 11 очков. В случае ничьей или поражения железнодорожников в домашнем матче с «Сочи», петербургский клуб получал возможность досрочно стать чемпионом России уже в воскресном матче с «Краснодаром». И «Локомотив» такой шанс «Зениту» предоставил.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 20:30 Локомотив 0 Сочи 0

У железнодорожников игру пропускали основной вратарь Гилерме и полузащитник Дмитрий Баринов, получившие травмы в прошлом матче с «Крыльями Советов» (1:1). По ходу встречи «Локомотив» забил два мяча, однако оба раза после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) голы были отменены. Принести победу «Локомотиву» мог Алексей Миранчук, но уже в добавленное ко второму тайму время он не реализовал пенальти, пробив в штангу.

«По моим ощущениям, было около 80% владения мячом. Нам немножко не хватает реализации моментов в атаке, мы будем стараться быть более эффективными, — сказал после матча главный тренер “Локомотива” Марко Николич. — Из хорошего хочу отметить, что не было проблем в защите, но нам нужно искать способы решения преодоления защиты соперника, нам нужно быть более эффективными».

В прошлом туре «Сочи» дома сыграл вничью с «Динамо» (1:1), VAR в той встрече не использовался, а хозяевам не засчитали гол. «Результат [ матча с “Локомотивом” ] отчасти был закономерен при условии, что был VAR, так как четко можно было просмотреть все моменты, в отличие от предыдущей игры, где мы забили гол, который не засчитали, а, по нашему мнению, он был чистый, — сказал ТАСС генеральный директор “Сочи” Дмитрий Рубашко. — Все возвращается. У “Локомотива” был в конце пенальти, но раз не забили его, значит, ничья».

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 18:30 Спартак 2 Тамбов 3

Неуступчивый «Тамбов»

Две другие столичные команды — «Спартак» и «Динамо» — свои матчи на домашнем поле проиграли: красно-белые уступили «Тамбову» (2:3), а бело-голубые — тульскому «Арсеналу» (0:1). «Спартак» потерпел седьмое домашнее поражение в чемпионате, установив клубный антирекорд (в сезоне-2004 клуб проиграл шесть игр). Московский клуб также установил новый антирекорд по числу набранных очков дома в сезоне. Клуб набрал 12 очков в домашних матчах сезона-2019/20, «Спартаку» осталось провести два матча на «Открытие-Арене», ранее худшим результатом было 21 очко в сезоне-2004.

Не обошлось в матче с «Тамбовом» без спорных моментов. Во втором тайме главный арбитр встречи при счете 2:2 не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, VAR на этой игре не применялся, поэтому просмотреть эпизод было нельзя. «Забивавший мяч игрок “Спартака” подтолкнул локтем нашего защитника, тот попятился вперед, соперник забил», — сказал автор победного гола «Тамбова», выпускник спартаковской школы Владимир Обухов.

«Должен быть очень сильный психологический перелом в команде благодаря этой победе. Я боялся после “Зенита” (“Тамбов” в матче прошлого тура проиграл петербургскому клубу в добавленное ко второму тайму время — прим. ТАСС), что психологически ребята сломаются, но они молодцы», — сказал ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 4.07.2020, 16:30 Динамо 0 Арсенал Т 1

«Динамо» же в Петровском парке уступило «Арсеналу», проводившему первый матч после отставки главного тренера команды Игоря Черевченко. Единственный мяч в игре забил бывший форвард бело-голубых Евгений Луценко, который стал для него 13-м в нынешнем сезоне, по этому показателю он уступает только нападающему «Зениту» Артему Дзюбе (15). С 34-й минуты тульский клуб играл в меньшинстве после удаления Кирилла Комбарова, но смог удержать победу.

После матча стало известно, что зараженные коронавирусом полузащитники «Динамо» Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский и форвард Клинтон Н'Жи не выйдут на поле до конца сезона. «Мы не в лучшей форме из-за карантина, многие игроки не бегут, мы выглядели физически неплохо, но не забили, — сказал главный тренер москвичей Кирилл Новиков. — Не хочу оправдываться, но не думаю, что мы физически слабее других команд, возможно, из-за отсутствия скорости футболистов создается впечатление, что мы играем медленно. Во всех матчах после паузы, кроме игры с “Сочи”, мы доминировали на поле».

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Разгром в Грозном

Самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. Команды доигрывали матч в неполных составах: на 25-й минуте прямую красную карточку за грубую игру против защитника ростовчан Дмитрия Чистякова получил защитник самарцев Владимир Полуяхтов, а заменивший получившего в том эпизоде травму Чистякова Данила Ведерников покинул поле на 55-й минуте за вторую желтую карточку.

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Вторую подряд победу одержал ЦСКА, разгромивший в Грозном «Ахмат» со счетом 4:0. Первые три мяча армейцы забили во втором тайме в течение четырех минут.

«Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. — Арбитр смотрел пенальти в наши ворота, все могло качнуться в другую сторону, но после того, как определили, что фола не было, мы оживились, а “Ахмат” на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий, это игру закончило».

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