Шаг до титула. «Зенит» в Краснодаре может досрочно стать чемпионом России
ТАСС, 5 июля. Программа 26-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 5 июля. Программа 26-го тура Тинькофф — Российской
Петербургский «Зенит» в матче против «Краснодара» может досрочно завоевать титул чемпиона России. В случае гостевой победы команда под руководством Сергея Семака доведет количество набранных очков до 62 и станет недосягаемой для преследователей.
Возможному успеху
«Зенит» подходит к предстоящему матчу с серией из 14 матчей без поражений, которая включает в себя 11 побед и три ничьих. На данный момент в активе петербуржцев 59 очков. «Краснодар»
В потенциально золотом для «Зенита» матче не сыграет недавно восстановившийся от травмы защитник Эммануэль Мамманна, под вопросом находится появление на поле полузащитника Олега Шатова. «Краснодар»
Статистика на стороне «Зенита» — из 17 матчей петербуржцы выиграли 10, потерпев при этом три поражения и четыре раза сыграв вничью. «Краснодар» на своем поле принимал
Занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» после возобновления турнира провел только один матч, в котором со счетом 0:1 уступил «Локомотиву». После возвращения команды из Москвы у нескольких игроков и сотрудников был выявлен коронавирус, в результате чего они были вынуждены сесть на двухнедельный карантин. За неявку на матчи против «Краснодара» и «Урала»
3 июля «Оренбург» обратился к казанцам с просьбой о переносе матча на 19 июля, но в клубе из столицы Татарстана ТАСС сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу, поскольку у соперника нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. В тот же день член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил ТАСС, что команда точно не сыграет с «Рубином», поскольку двухнедельный карантин должен закончиться 7 июля. При этом, по его словам, ситуация в клубе каждый день меняется не в лучшую сторону.
Официальное решение о том, что встреча не состоится, должно быть объявлено в день игры. Аналогичным образом ситуация развивалась в случаях с заявлениями о матчах «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала».
«Урал» откроет воскресную игровую программу гостевым матчем против «Уфы». Перед этой игрой команда из Екатеринбурга с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице, хозяева поля располагаются на седьмой строчке, набрав на одно очко больше. Уфимцы после возобновления чемпионата в трех матчах набрали пять очков, обыграв «Тамбов» (2:1), а также сыграв вничью со «Спартаком» (0:0) и «Рубином» (0:0). Уральцы набрали шесть очков, обыграв «Тамбов» (2:1), получив техническую победу над «Оренбургом» (3:0) и проиграв «Рубину» (1:2).
В составе «Уфы» матч пропустит дисквалифицированный полузащитник Кэтэлин Карп, под вопросом участие в игре хавбека Оливье Тилля. У «Урала» на поле может не появиться игрок средней линии капитан команды Артем Фидлер. Воскресный матч станет 15-м в истории встреч этих команд (на счету «Урала» восемь побед, у «Уфы» — три, еще трижды команды не смогли выявить победителя). В первом круге екатеринбуржцы на своем поле одержали победу — 3:2.