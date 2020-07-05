Шаг до титула. «Зенит» в Краснодаре может досрочно стать чемпионом России

Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» в матче против «Краснодара» может досрочно завоевать титул чемпиона России. В случае гостевой победы команда под руководством Сергея Семака доведет количество набранных очков до 62 и станет недосягаемой для преследователей.

Возможному успеху синие-бело-голубых поспособствовала ничья в субботнем матче между московским «Локомотивом» и «Сочи» (0:0). Игроки столичной команды Эдер и Тимур Сулейманов по разу поразили ворота Сослана Джанаева, но в обоих случаях голы были отменены после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

«Зенит» подходит к предстоящему матчу с серией из 14 матчей без поражений, которая включает в себя 11 побед и три ничьих. На данный момент в активе петербуржцев 59 очков. «Краснодар» из-за переноса игры с «Динамо» на 19 июля провел на один матч меньше; сейчас команда Мурада Мусаева, идет третьей с 45 очками в активе.

В потенциально золотом для «Зенита» матче не сыграет недавно восстановившийся от травмы защитник Эммануэль Мамманна, под вопросом находится появление на поле полузащитника Олега Шатова. «Краснодар» по-прежнему не может рассчитывать на атакующего хавбека Виктора Классона, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, не залечили еще повреждения защитник Урош Спаич и нападающий Ари. Кроме того, воскресную игру могут пропустить Руслан Камболов и Дмитрий Стоцкий.

Статистика на стороне «Зенита» — из 17 матчей петербуржцы выиграли 10, потерпев при этом три поражения и четыре раза сыграв вничью. «Краснодар» на своем поле принимал сине-бело-голубых восемь раз, одержав одну победу (2:1, 2016 год). Четыре раза «Зенит» обыгрывал соперника на его поле, еще три встречи закончились вничью.

«Оренбург» на грани третьего технического поражения

Занимающий 16-е место в турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» после возобновления турнира провел только один матч, в котором со счетом 0:1 уступил «Локомотиву». После возвращения команды из Москвы у нескольких игроков и сотрудников был выявлен коронавирус, в результате чего они были вынуждены сесть на двухнедельный карантин. За неявку на матчи против «Краснодара» и «Урала» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Оренбургу» технические поражения со счетом 0:3. Высока вероятность того, что матч 26-го тура против «Рубина», который располагается на 13-й строчке, завершится для клуба таким же образом.

3 июля «Оренбург» обратился к казанцам с просьбой о переносе матча на 19 июля, но в клубе из столицы Татарстана ТАСС сообщили, что команда продолжает готовиться к матчу, поскольку у соперника нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. В тот же день член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин сообщил ТАСС, что команда точно не сыграет с «Рубином», поскольку двухнедельный карантин должен закончиться 7 июля. При этом, по его словам, ситуация в клубе каждый день меняется не в лучшую сторону.

Официальное решение о том, что встреча не состоится, должно быть объявлено в день игры. Аналогичным образом ситуация развивалась в случаях с заявлениями о матчах «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала».

«Урал» откроет воскресную игровую программу гостевым матчем против «Уфы». Перед этой игрой команда из Екатеринбурга с 31 очком занимает 10-е место в турнирной таблице, хозяева поля располагаются на седьмой строчке, набрав на одно очко больше. Уфимцы после возобновления чемпионата в трех матчах набрали пять очков, обыграв «Тамбов» (2:1), а также сыграв вничью со «Спартаком» (0:0) и «Рубином» (0:0). Уральцы набрали шесть очков, обыграв «Тамбов» (2:1), получив техническую победу над «Оренбургом» (3:0) и проиграв «Рубину» (1:2).