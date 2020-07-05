Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Урал
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:15
Интер
Болонья
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
12:18 (мск), источник: ТАСС

ФК «Оренбург» ждет решения Роспотребнадзора по матчу с «Рубином»

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Оренбург» ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против «Рубина». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Оренбург» сообщил, что попросил «Рубин» перенести матч на резервный день. Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с «Краснодаром» и «Уралом», после чего «Оренбургу» были засчитаны технические поражения.

«Мы ждем решения Роспотребнадзора. Команда находится в гостинице, самолет готов. У нас есть время до 14:00 мск, на которое должен быть вылет», — сообщили в пресс-службе.

Матч «Рубин» — «Оренбург» запланирован на воскресенье (18:30 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.

29 июня бюро исполкома Российского футбольного союза одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 25 матчах.

Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» не смогли победить дома в РПЛ
«Мы сделали все, что было в наших силах»: Хабиб о смерти отца
У экс-тренера сборной Бразилии и «Реала» найден коронавирус
Бойцу с коронавирусом нашли замену на турнире UFC 251
У 13 футболистов украинского клуба обнаружен коронавирус
Тренер «Ливерпуля» назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь