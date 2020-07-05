ФК «Оренбург» ждет решения Роспотребнадзора по матчу с «Рубином»

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Оренбург» сообщил, что попросил «Рубин» перенести матч на резервный день. Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с «Краснодаром» и «Уралом», после чего «Оренбургу» были засчитаны технические поражения.

«Мы ждем решения Роспотребнадзора. Команда находится в гостинице, самолет готов. У нас есть время до 14:00 мск, на которое должен быть вылет», — сообщили в пресс-службе.

Матч «Рубин» — «Оренбург» запланирован на воскресенье (18:30 мск).

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