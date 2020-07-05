ФК «Оренбург» ждет решения Роспотребнадзора по матчу с «Рубином»
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Оренбург» ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча 26-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Оренбург» ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча 26-го тура Тинькофф — Российской
В пятницу «Оренбург» сообщил, что попросил «Рубин» перенести матч на резервный день.
«Мы ждем решения Роспотребнадзора. Команда находится в гостинице, самолет готов. У нас есть время до 14:00 мск, на которое должен быть вылет», — сообщили в
Матч «Рубин» — «Оренбург» запланирован на воскресенье (18:30 мск).
29 июня бюро исполкома Российского футбольного союза одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 25 матчах.