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13:18 (мск), источник: ТАСС

Матч 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург» не будет отменен и пройдет 5 июля

ТАСС, 5 июля. Матч 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде гостей. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга».

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Матч «Рубин» — «Оренбург», как и планировалось, пройдет в Казани 5 июля, начало — 18:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заявлении РПЛ утверждается, что в настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для участия «Оренбурга» в матче нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Футбольный клуб “Оренбург” сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую, должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру», — говорится в сообщении.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 26, 5.07.2020, 18:30

Рубин-Оренбург-

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля.

Ранее «Оренбург» по той же причине не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и «Урала» соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.

Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На данный момент состоялись 25 туров из 30, матч 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» (Москва) перенесен с 21 июня на 19 июля в связи с обнаружением у трех футболистов московского клуба коронавируса. «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» располагается на 13-й строчке, набрав 27 очков.

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