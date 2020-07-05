Матч 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург» не будет отменен и пройдет 5 июля

Матч «Рубин» — «Оренбург», как и планировалось, пройдет в Казани 5 июля, начало — 18:30 мск.

В заявлении РПЛ утверждается, что в настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для участия «Оренбурга» в матче нет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a682bef75290e68d266" data-vnd="8a682bef75290e68d266" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a682bef75290e68d266" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Футбольный клуб “Оренбург” сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды стало возможным участие команды в матче ближайшего тура. Клуб уже отправил всю необходимую, должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру», — говорится в сообщении.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 5.07.2020, 18:30 Рубин - Оренбург -

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля.

Ранее «Оренбург» по той же причине не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и «Урала» соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.