Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Урал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:15
Интер
Болонья
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
13:47 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Оренбурга» с несколькими отрицательными тестами сыграют в матче с «Рубином»

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Оренбурга», которые имеют несколько отрицательных тестов на коронавирус, примут участие в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Рубином». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Оренбурга».

Наверх

Ранее в воскресенье стало известно, что поединок в Казани состоится, как и планировалось, в воскресенье, начало в 18:30 мск. 25 июня было объявлено, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля.

«В матче с “Рубином” примут участие те, у кого неоднократно отрицательные тесты», — сообщили в пресс-службе.

Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с «Краснодаром» и «Уралом», после чего «Оренбургу» были засчитаны технические поражения.

Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
СМИ: Неймар договорился с ПСЖ, что его отпустят в «Барселону»
Русские хоккеисты не хотят возвращаться в СКА
Буффон заявил, что будет играть минимум до 43 лет
«Оренбургу» дали сыграть, несмотря на мощный очаг вируса в РПЛ
Квят отказался преклонить колено в знак борьбы с расизмом: видео
Тренер «Ливерпуля» назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь