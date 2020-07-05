Футболисты «Оренбурга» с несколькими отрицательными тестами сыграют в матче с «Рубином»

Ранее в воскресенье стало известно, что поединок в Казани состоится, как и планировалось, в воскресенье, начало в 18:30 мск. 25 июня было объявлено, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля.