Футболист ЦСКА Чалов заявил, что соскучился по ощущениям от забитых голов
ТАСС, 5 июля. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов заявил, что соскучился по ощущениям от забитых мячей. Комментарий Чалова приводит
ТАСС, 5 июля. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов заявил, что соскучился по ощущениям от забитых мячей. Комментарий Чалова приводит
В субботу ЦСКА в гостевом матче 25-го тура Тинькофф — Российской
«Это была важная победа, долго не выигрывали, я долго не забивал, — сказал Чалов. — Соскучился по этому ощущению, очень рады, что выиграли с таким крупным счетом. Игра не так легко складывалась, в первом тайме практически не было моментов. Во втором собрались, нашли свободные зоны, получилось забить, после первого гола стало гораздо легче, воспользовались моментами».
Чалов не смог доиграть матч 24-го тура с московским «Спартаком»
«Не будем загадывать на конец сезона. Не хочется сглазить, все ребята молодцы, отдались игре. При таких погодных условиях не так легко играть, но мы выдержали и добились победы», — заключил футболист.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 26 матчах. В следующем туре московский клуб 8 июля в гостях встретится с «Оренбургом».