ФК «Оренбург» выразил благодарность врачам города за помощь команде

Источник: РИА "Новости"

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ, который планировался на 5 июля, на резервную дату — 19 июля. В воскресенье стало известно, что игра пройдет, как и планировалось, 5 июля, начало — 18:30 мск.

«Коллектив футбольного клуба “Оренбург” от всей души благодарит врачей Городской клинической больницы № 1 Оренбурга, главного врача больницы Александра Григорьева, врачей ДГКБ Оренбурга и главного врача Наталью Трикоменас за всестороннюю круглосуточную помощь нашей команде. РПЛ проводит матчи под эгидой акции “Спасибо врачам” — для нашей команды эта акция как никогда актуальна. Спасибо вам большое за ваш огромный труд, вы наши герои», — говорится в сообщении.

Ранее «Оренбург» по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и «Урала» соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.