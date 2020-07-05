Главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что они с мужем стали бабушкой и дедушкой.
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что они с мужем стали бабушкой и дедушкой.
Старшая дочь Анны и падчерица Сергея Майя родила ребенка.
«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» — написала Анна Семак в инстаграме.
У Семака есть сын Илья от первого брака, у его жены Анны — дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро — Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Также в 2016 году пара взяла из детского дома девочку Таню с ограниченными возможностями.