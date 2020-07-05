Главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года

«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» — написала Анна Семак в инстаграме.