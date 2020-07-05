«В Казань полетели все, кто живы». «Оренбургу» разрешили играть, несмотря на самый мощный очаг вируса в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Вспышка коронавируса в «Оренбурге» случилась после матча с «Локомотивом». Команда вернулась из Москвы и сдала восемь положительных тестов: шесть у футболистов и два — у сотрудников команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a682bef75290e68d266" data-vnd="8a682bef75290e68d266" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a682bef75290e68d266" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

1. Где подхватили вирус, никто так и не понял — во время матча в Черкизово все были здоровы (после игры футболисты «Локо» сдали отрицательные тесты), а клуб соблюдал все меры безопасности: «Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолет (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолет. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза все равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответил твиттер клуба Георгию Черданцеву, который написал, что «Оренбург» легкомысленно отнесся к требованиям медицинского регламента.

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2. По правилам Роспотребнадзора команда села на карантин, но получила техническое поражение от «Краснодара» — просить о переносе матча не было смысла, так как на единственную свободную дату (19 июля) у «Краснодара» уже перенесен матч с «Динамо». Отправлять на игру молодежный состав в «Оренбурге» отказались: «Команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу», — объяснили в клубе.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 5.07.2020, 18:30 Рубин - Оренбург -

3. Перед игрой с «Уралом» «Оренбург» поместил 10 членов команды на карантин и до последнего ждал предписания Роспотребнадзора, который в итоге не разрешил играть. «Урал» узнал об отмене матча в аэропорту.

4. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча: количество заболевших в команде увеличилось, трое — с воспалением легких. «Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья “баранка” (техническое поражение. — Sport24) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем», — рассказал Sport24 член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин.

6. «Рубин» на предложение о переносе не ответил и объявил, что решение примет Роспотребнадзор.

О том, что матч все же состоится, стало известно за пару часов до вылета «Оренбурга» в Казань.