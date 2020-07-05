«В Казань полетели все, кто живы». «Оренбургу» разрешили играть, несмотря на самый мощный очаг вируса в РПЛ
Матч с «Рубином» состоится.
Матч с «Рубином» состоится.
Вспышка коронавируса в «Оренбурге» случилась после матча с «Локомотивом». Команда вернулась из Москвы и сдала восемь положительных тестов: шесть у футболистов и два — у сотрудников команды.
1. Где подхватили вирус, никто так и не понял — во время матча в Черкизово все были здоровы (после игры футболисты «Локо» сдали отрицательные тесты), а клуб соблюдал все меры безопасности: «Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолет (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолет. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза все равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответил твиттер клуба Георгию Черданцеву, который написал, что «Оренбург» легкомысленно отнесся к требованиям медицинского регламента.
2. По правилам Роспотребнадзора команда села на карантин, но получила техническое поражение от «Краснодара» — просить о переносе матча не было смысла, так как на единственную свободную дату (19 июля) у «Краснодара» уже перенесен матч с «Динамо». Отправлять на игру молодежный состав в «Оренбурге» отказались: «Команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу», — объяснили в клубе.
3. Перед игрой с «Уралом» «Оренбург» поместил 10 членов команды на карантин и до последнего ждал предписания Роспотребнадзора, который в итоге не разрешил играть. «Урал» узнал об отмене матча в аэропорту.
4. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча: количество заболевших в команде увеличилось, трое — с воспалением легких. «Каждый день
6. «Рубин» на предложение о переносе не ответил и объявил, что решение примет Роспотребнадзор.
О том, что матч все же состоится, стало известно за пару часов до вылета «Оренбурга» в Казань.
Летят все живые, кто есть. Примерно 15 человек, включая администраторов, остались дома с положительными тестами. Человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.