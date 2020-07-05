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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Ахмата» Вилькер получил перелом локтя и выбыл до конца сезона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист «Ахмата» Анхель Вилькер получил перелом локтя в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА и пропустит из-за травмы остаток нынешнего сезона, сообщается в официальном микроблоге грозненского клуба в Twitter.

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Встреча прошла в субботу в Грозном и завершилась поражением хозяев со счетом 0:4. Вилькер начал матч в стартовом составе, а повреждение получил во второй половине встречи.

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«Анхель Вилькер получил травму во втором тайме матча с ЦСКА и не смог продолжить игру. Футболист прошел обследование, диагноз: закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время Анхель будет прооперирован. Ориентировочные сроки восстановления — восемь недель», — говорится в сообщении.

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