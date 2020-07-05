Футболист «Ахмата» Вилькер получил перелом локтя и выбыл до конца сезона

Встреча прошла в субботу в Грозном и завершилась поражением хозяев со счетом 0:4. Вилькер начал матч в стартовом составе, а повреждение получил во второй половине встречи.

«Анхель Вилькер получил травму во втором тайме матча с ЦСКА и не смог продолжить игру. Футболист прошел обследование, диагноз: закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время Анхель будет прооперирован. Ориентировочные сроки восстановления — восемь недель», — говорится в сообщении.