Футболист «Ахмата» Вилькер получил перелом локтя и выбыл до конца сезона
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист «Ахмата» Анхель Вилькер получил перелом локтя в матче 26-го тура Российской
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист «Ахмата» Анхель Вилькер получил перелом локтя в матче 26-го тура Российской
Встреча прошла в субботу в Грозном и завершилась поражением хозяев со счетом 0:4. Вилькер начал матч в стартовом составе, а повреждение получил во второй половине встречи.
«Анхель Вилькер получил травму во втором тайме матча с ЦСКА и не смог продолжить игру. Футболист прошел обследование, диагноз: закрытый перелом локтевого отростка со смещением. В ближайшее время Анхель будет прооперирован. Ориентировочные сроки восстановления — восемь недель», — говорится в сообщении.