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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» на последних секундах упустил победу над «Уфой»

Во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с «Уфой».

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Источник: РИА "Новости"

Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.

Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Николай Ерёмин (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.

В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 13 июля 2019 года. Матч завершился победой «Урала» со счётом 3:2.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 265.07.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 1288 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевДмитрий Парфенов
Голы
Денис Терентьев(Данил Круговой, Джемал Табидзе)90+3′
Отман Эль-Кабир66′
Составы команд
31Александр Беленов
31Ярослав Годзюр
5Боян Йокич
65′
5Мацей Вилюш
27Йонуц Неделчару
39′65′
8Роман Емельянов
55Джемал Табидзе
13Петрюс Бумаль
71′
6Остон Урунов
33′
15Денис Кулаков
74Даниил Фомин
95Игорь Калинин
60′
4Алексей Никитин
78′
10Эрик Бикфалви
2Данил Круговой
14Юрий Бавин
58′
33Александр Сухов
46′
11Дмитрий Ефремов
9Денис Терентьев
49′
44Андрей Егорычев
86′
22Артем Голубев
79′
20Андрей Панюков
77Азер Алиев
58Отман Эль-Кабир
89′
57Вячеслав Кротов
67′
35Николай Золотов
15Александр Пуцко
80′
18Михал Кухарчик
57′
11Ловро Бизяк
63′
6Рафал Аугустыняк
19Гамид Агаларов
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
16Фолы11
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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