«Урал» на последних секундах упустил победу над «Уфой»

Источник: РИА "Новости"

Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.

Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман Эль-Кабир ударом со штрафного. Перед этим вторую жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру. На последних секундах добавленного времени Денис Терентьев сравнял счёт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b09hMJkhVuQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Николай Ерёмин (оба — Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.