«Урал» на последних секундах упустил победу над «Уфой»
Во встрече 26-го тура Российской
Во встрече 26-го тура Российской
Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.
Первый мяч на 66-й минуте встречи забил Отман
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из
«Уфа», набрав 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирская команда в третий раз подряд сыграла вничью. «Урал» (32) поднялся на девятое место.
В первом круге команды встречались в Екатеринбурге 13 июля 2019 года. Матч завершился победой «Урала» со счётом 3:2.
|Вадим Евсеев
|Дмитрий Парфенов
|Денис Терентьев(Данил Круговой, Джемал Табидзе)
|90+3′
|Отман Эль-Кабир
|66′
|31
|Александр Беленов
|31
|Ярослав Годзюр
|5
|Боян Йокич
65′
|5
|Мацей Вилюш
|27
|Йонуц Неделчару
39′65′
|8
|Роман Емельянов
|55
|Джемал Табидзе
|13
|Петрюс Бумаль
71′
|6
|Остон Урунов
33′
|15
|Денис Кулаков
|74
|Даниил Фомин
|95
|Игорь Калинин
60′
|4
|Алексей Никитин
78′
|10
|Эрик Бикфалви
|2
|Данил Круговой
|14
|Юрий Бавин
58′
|33
|Александр Сухов
46′
|11
|Дмитрий Ефремов
|9
|Денис Терентьев
49′
|44
|Андрей Егорычев
86′
|22
|Артем Голубев
79′
|20
|Андрей Панюков
|77
|Азер Алиев
|58
|Отман Эль-Кабир
89′
|57
|Вячеслав Кротов
67′
|35
|Николай Золотов
|15
|Александр Пуцко
80′
|18
|Михал Кухарчик
57′
|11
|Ловро Бизяк
63′
|6
|Рафал Аугустыняк
|19
|Гамид Агаларов
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)