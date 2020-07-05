«Локомотив» поборется за Манджукича с клубами из Италии и Турции

Ранее сообщалось, что Манджукич может вновь оказаться в чемпионате Италии. По информации источника, в услугах Манджукича заинтересованы несколько клубов Серии А, а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Сам игрок намерен вернуться в Италию, где на протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Ювентуса».



Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».