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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» выиграли у «Оренбурга» в матче 26-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в воскресной встрече в Казани победил со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Денис Макаров. Гости из-за случаев заболевания коронавирусом в команде прилетели на игру не в полном составе за несколько часов до начала матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казанцы набрали 30 очков и идут на 12-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» (23 балла) занимает последнюю 16-ю строчку.

«Оренбург» 8 июля примет московский ЦСКА, а «Рубин» на следующей день сыграет в Казани с «Краснодаром».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 265.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 2604 зрителя
Главные тренеры
Леонид СлуцкийКонстантин Парамонов
Голы
Денис Макаров(Хвича Кварацхелия)67′
Составы команд
22Юрий Дюпин
38Андрей Климович
2Карл Старфельт
90+2′
3Михаил Сиваков
27Пабло Сантос
13Сергей Терехов
12Александр Зуев
15Георгий Зотов
72′
28Оливер Абильдгор
31Виталий Шахов
77Илья Самошников
85′
18Данил Липовой
8Дарко Йевтич
83′
32Артем Кулишев
23′
15Дмитрий Тарасов
11Андреа Чуканов
10Игорь Коновалов
80′
6Эдуард Готлиб
65′
18Павел Могилевец
33Давид Бидловский
11Зурико Давиташвили
57′
17Жига Шкофлек
81′
25Денис Макаров
24Даниил Криворучко
21Хвича Кварацхелия
83′
22Федор Черных
88′
87Солтмурад Бакаев
51Данил Хорошков
19Иван Игнатьев
80′
20Евгений Марков
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые10
17Фолы6
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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