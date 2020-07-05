«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» выиграли у «Оренбурга» в матче 26-го тура чемпионата России.
КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» выиграли у «Оренбурга» в матче 26-го тура чемпионата России.
«Рубин» в воскресной встрече в Казани победил со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Денис Макаров. Гости
Казанцы набрали 30 очков и идут на 12-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» (23 балла) занимает последнюю 16-ю строчку.
«Оренбург» 8 июля примет московский ЦСКА, а «Рубин» на следующей день сыграет в Казани с «Краснодаром».
|Леонид Слуцкий
|Константин Парамонов
|Денис Макаров(Хвича Кварацхелия)
|67′
|22
|Юрий Дюпин
|38
|Андрей Климович
|2
|Карл Старфельт
90+2′
|3
|Михаил Сиваков
|27
|Пабло Сантос
|13
|Сергей Терехов
|12
|Александр Зуев
|15
|Георгий Зотов
72′
|28
|Оливер Абильдгор
|31
|Виталий Шахов
|77
|Илья Самошников
85′
|18
|Данил Липовой
|8
|Дарко Йевтич
83′
|32
|Артем Кулишев
23′
|15
|Дмитрий Тарасов
|11
|Андреа Чуканов
|10
|Игорь Коновалов
80′
|6
|Эдуард Готлиб
65′
|18
|Павел Могилевец
|33
|Давид Бидловский
|11
|Зурико Давиташвили
57′
|17
|Жига Шкофлек
81′
|25
|Денис Макаров
|24
|Даниил Криворучко
|21
|Хвича Кварацхелия
83′
|22
|Федор Черных
88′
|87
|Солтмурад Бакаев
|51
|Данил Хорошков
|19
|Иван Игнатьев
80′
|20
|Евгений Марков
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)