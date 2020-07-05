«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

«Рубин» в воскресной встрече в Казани победил со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Денис Макаров. Гости из-за случаев заболевания коронавирусом в команде прилетели на игру не в полном составе за несколько часов до начала матча.