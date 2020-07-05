«Зенит» стал шестикратным чемпионом России по футболу
КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/.
КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/.
В составе победителей отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). У хозяев дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Нападающий «Краснодара» Вандерсон не реализовал пенальти на 41-й минуте.
«Зенит» набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Московский «Локомотив» находится на втором месте, набрав 49 очков после 26 игр. «Краснодар» идет на третьем месте, имея на счету 45 очков после 25 матчей.
«Зенит» выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Ранее петербургский клуб становился чемпионом при нидерландце Дике Адвокате (сезон-2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальце Андре
«Зенит» догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обеих команд по шесть побед. Больше всего титулов на счету московского «Спартака» — 10. У московского «Локомотива» — 3, у казанского «Рубина» — 2, у владикавказского клуба «Спартак-Алания» (ныне «Спартак-Владикавказ») — 1.
В 26 турах нынешнего сезона РПЛ «Зенит» одержал 19 побед, пять раз завершил матчи вничью и два раз проиграл.
Пять футболистов «Зенита» впервые стали чемпионами России: вратарь Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос и Йордан Осорио, полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малколм. Самым титулованным игроком нынешнего состава является Юрий Жирков, который в четвертый раз выиграл национальный чемпионат. Лидером среди игроков по количеству титулов является бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко, на его счету девять чемпионств.
Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года, для 44-летнего специалиста этот титул чемпиона России стал вторым в качестве главного тренера. Наибольшее число титулов завоевал Олег Романцев, под руководством которого московский «Спартак» восемь раз становился чемпионом России, далее следуют Валерий Газзаев («Спартак-Алания» — 1, ЦСКА — 3), Юрий Семин («Локомотив» — 3), Леонид Слуцкий (ЦСКА — 3), Курбан Бердыев («Рубин» — 2), Спаллетти («Зенит» — 2),
|Мурад Мусаев
|Сергей Семак
|Даниил Уткин
|29′
|Сердар Азмун
|5′
|Даниил Уткин
|50′
|Артем Дзюба
|45+1′
|Сердар Азмун
|52′
|Алексей Сутормин
|71′
|Вандерсон Масиэл
|41′
|39
|Матвей Сафонов
|99
|Андрей Лунев
|4
|Александр Мартынович
60′
|3
|Дуглас Сантос
|98
|Сергей Петров
47′
|6
|Бранислав Иванович
|8
|Юрий Газинский
|15
|Вячеслав Караваев
|10
|Вандерсон Масиэл
|44
|Ярослав Ракицкий
|31
|Кайю
|5
|Вильмар Барриос
22′
|6
|Кристиан Рамирес
76′
|14
|Далер Кузяев
45+3′66′
|99
|Мануэл Фернандеш
|91
|Алексей Сутормин
|14
|Кристоффер Олссон
56′75′
|27
|Магомед Оздоев
46′
|7
|Реми Кабелла
|18
|Юрий Жирков
|47
|Даниил Уткин
76′
|7
|Сердар Азмун
65′
|63
|Никита Сергеев
|11
|Себастьян Дриусси
78′
|52
|Тонни Вилена
58′69′
|8
|Филипе Силва Малком
82′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|33
|Маркус Берг
73′82′
|22
|Артем Дзюба
88′
|60
|Герман Онугха
|21
|Александр Ерохин
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)