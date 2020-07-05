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22:39 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» стал шестикратным чемпионом России по футболу

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» победил в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем турнира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

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В составе победителей отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минуты), Артем Дзюба (45, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). У хозяев дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Нападающий «Краснодара» Вандерсон не реализовал пенальти на 41-й минуте.

«Зенит» набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Московский «Локомотив» находится на втором месте, набрав 49 очков после 26 игр. «Краснодар» идет на третьем месте, имея на счету 45 очков после 25 матчей.

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«Зенит» выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Ранее петербургский клуб становился чемпионом при нидерландце Дике Адвокате (сезон-2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальце Андре Виллаше-Боаше (2014/15). Кроме того, «Зенит» является чемпионом СССР 1984 года, тогда команду к титулу привел Павел Садырин.

«Зенит» сравнялся с ЦСКА

«Зенит» догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обеих команд по шесть побед. Больше всего титулов на счету московского «Спартака» — 10. У московского «Локомотива» — 3, у казанского «Рубина» — 2, у владикавказского клуба «Спартак-Алания» (ныне «Спартак-Владикавказ») — 1.

В 26 турах нынешнего сезона РПЛ «Зенит» одержал 19 побед, пять раз завершил матчи вничью и два раз проиграл. Санкт-петербургский клуб является лидером по количеству забитых мячей (56), а также подопечные Семака меньше всех в лиге пропустил голов в свои ворота (14).

Пять футболистов «Зенита» впервые стали чемпионами России: вратарь Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос и Йордан Осорио, полузащитник Алексей Сутормин и нападающий Малколм. Самым титулованным игроком нынешнего состава является Юрий Жирков, который в четвертый раз выиграл национальный чемпионат. Лидером среди игроков по количеству титулов является бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко, на его счету девять чемпионств.

Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года, для 44-летнего специалиста этот титул чемпиона России стал вторым в качестве главного тренера. Наибольшее число титулов завоевал Олег Романцев, под руководством которого московский «Спартак» восемь раз становился чемпионом России, далее следуют Валерий Газзаев («Спартак-Алания» — 1, ЦСКА — 3), Юрий Семин («Локомотив» — 3), Леонид Слуцкий (ЦСКА — 3), Курбан Бердыев («Рубин» — 2), Спаллетти («Зенит» — 2), Виллаш-Боаш (1).

Краснодар
2:4
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 265.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевСергей Семак
Голы
Даниил Уткин29′
Сердар Азмун5′
Даниил Уткин50′
Артем Дзюба45+1′
Сердар Азмун52′
Алексей Сутормин71′
Нереализованные пенальти
Вандерсон Масиэл41′
Составы команд
39Матвей Сафонов
99Андрей Лунев
4Александр Мартынович
60′
3Дуглас Сантос
98Сергей Петров
47′
6Бранислав Иванович
8Юрий Газинский
15Вячеслав Караваев
10Вандерсон Масиэл
44Ярослав Ракицкий
31Кайю
5Вильмар Барриос
22′
6Кристиан Рамирес
76′
14Далер Кузяев
45+3′66′
99Мануэл Фернандеш
91Алексей Сутормин
14Кристоффер Олссон
56′75′
27Магомед Оздоев
46′
7Реми Кабелла
18Юрий Жирков
47Даниил Уткин
76′
7Сердар Азмун
65′
63Никита Сергеев
11Себастьян Дриусси
78′
52Тонни Вилена
58′69′
8Филипе Силва Малком
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Эмилиано Ариэль Ригони
33Маркус Берг
73′82′
22Артем Дзюба
88′
60Герман Онугха
21Александр Ерохин
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
9Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
9Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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