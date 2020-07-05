«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего

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Я очень спокойно воспринимаю это чемпионство «Зенита». Впервые за 15 лет боления не хочется рвануть на Невский в любимом шарфе, прыгать в окружении счастливых выпивших людей и делиться восторгом с друзьями.

Нет, я рад, но кое-что смущает. Доминирование в России — максимум этого «Зенита», хотя еще недавно клубные боссы рассуждали, как быстрее захватить вселенную. После чемпионства-2007 и Кубка УЕФА они загорелись идеей превратить российский топ-клуб в европейский. Чтобы лучшие тренеры и игроки. Чтобы лучшие стадион и медиакоманда. И чтобы каждый год поглубже в плей-офф Лиги чемпионов.

В какой-то степени боссам повезло, в 2010-м они сделали идеальный первый шаг, пригласив Спаллетти. Лучано выиграл Премьер-лигу два раза подряд и сформулировал новый имидж: в еврокубках на нем красиво сидели костюмы, он обаятельно рассказывал, что любит игроков больше жены, и точно верил, что со всемогущим «Газпромом» можно шуметь в Лиге чемпионов. Особенно когда выбирал усиление из Халка, Нани, Кавани и Витцеля.

После двух чемпионств стратеги убедились, что план работает: внутренние трофеи приелись и теперь логично перешагнуть на следующий, уже элитный уровень. Миллер аккуратно подводил к нему еще в 2011-м, когда рассуждал о новом стадионе: «Такой амбициозный проект мы выбрали, чтобы иметь хорошее качество газона и летом, и осенью, и зимой. С пониманием того, что “Зенит” должен и будет играть в еврокубках, где игры заканчиваются в декабре и начинаются уже в феврале. Поэтому, конечно же, ту задачу по клубной инфраструктуре, что была нами поставлена, мы в ближайшее время решим. И мы уверены в том, что это скажется на результатах нашей игры, на тех достижениях, что будут у “Зенита” в европейских турнирах».

2015 год. Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян (слева) и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер (в центре) поздравляют игроков "Зенита" с победой в матче за Суперкубок России по футболу между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Локомотив" (Москва). | Источник: РИА "Новости"

Чтобы амбиции выглядели убедительнее, через полтора года купили Халка и Витцеля. Это был жест в стиле шейхов или богачей с Уолл-Стрит: да, 80 млн евро за двух игроков. Да, за Витцеля мы платим на 10 млн больше, чем «Реал» за Модрича, а «Челси» — за Азара. И да, мы готовы разъяснять детали медиа, даже покажем журналисту Василию Конову трансферные договоры.

В тот момент болельщикам будто вручили волшебную палочку, мы растворялись в могуществе людей из шикарных кабинетов «Газпрома». «Зенит» уже приучил, что может забрать лидера у прямого конкурента в России, заманить Бруну Алвеша и Кришито, но история с Халком и Витцелем толкала следующую дверь.

Вот только она так и не открылась.

За следующие четыре года — лишь две победы в чемпионате и два выхода из группы в Лиге чемпионов. В тот момент реальность неловко переплелась с утопическими выступлениями боссов. В 2014-м Виллаш-Боаш признался, что ему рекламировали вакансию переездом в топ-10 клубов Европы (об этом часто говорил Дюков, а еще повторял, что четвертьфинал ЛЧ должен стать рутиной). А в 2015-м Максим Митрофанов вообще заявил, что «стратегическая задача на Лигу чемпионов — выиграть заветный трофей. Но если говорить об этом сезоне, то сначала надо сыграть в четвертьфинале».

Идет 2020-й, «Зенит» так и не пощупал четвертьфинал, хотя успешно выполнял финансовый план, очерченный Дюковым в конце 2010-го: чтобы стать силой в Европе, нужно 150−200 млн евро на сезон. С 2014-го бюджет «Зенита» не опускался ниже 160 млн, и пусть Халк и Витцель не затащили в четвертьфинал сходу, клуб мог бы и дальше искать ключи от той самой двери. Но возникли обстоятельства. «Газпром» зацепили последствия Крыма, теперь каждый год компания жалуется на проблемы. Недавно она отчиталась, что в 2019-м сократила прибыль на 17%, а выручка от продаж упала на 7%.

Все это бьет по «Зениту». С 2014-го его доходы почти не растут, последний отчет компании Deloitte показывает, что клуб хоть еще и влезает в топ-30 Европы (28-е место), но со 180,4 млн евро. Учитывая изменившуюся реальность, где за игроков платят в 3−4 раза больше, чем пять лет назад, никакой системной демонстрации мускулов в Европе просто не может быть.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Самые дорогие приобретения «Зенита»

Парочка фактов:

1. Топ-15 закрывает «Шальке» — 324,8 млн евро.

2. «Зенит» обогнали «Аякс» и «Бенфика», а на следующей строчке замер «Порту». Если бы рейтинг Deloitte учитывал сальдо от трансферов, эта тройка была бы намного выше.

3. С 2014-го доход команд из топ-10 (куда так стремился «Зенит») вырос в 2−3 раза, это сопряжено с ростом доходов от телеправ на европейском рынке. Не берем «Барсу» и «Ливерпуль», смотрим только на клубы, до которых «Зенит» уж точно мог дотянуться. «Боруссия» — рост с 256,2 млн евро до 377 млн евро. «Атлетико» — рост со 120 млн евро до 376,6 млн евро.

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И в этом трагедия. «Зенит» застыл на месте, пока остальные сделали несколько шагов вперед. В Петербурге уже не покупают статусных звезд, к которым тянутся ведущие клубы топ-5 лиг, а приглашают локально востребованных Паредеса и Малкома. Или открывают новый рынок и находят перспективу в Южной Америке. И это не шаг назад, чтобы сделать два вперед. Это действительность, в которой боссы «Зенита» продолжат работать.

Клуб действительно построил классный стадион, собрал лучшую медиакоманду и привозил монументальные кадры, но не довел дело до конца. Два чемпионства подряд — здорово! Но они были еще со Спаллетти, а рывок без новой экономической модели нереален. Поэтому в поздравлении Алексея Миллера на официальном сайте я скорее увижу не счастье, а напоминание, что у клуба были мечты о звездах АПЛ в лазурной форме и хотя бы четвертьфинале Лиги чемпионов.

И он сам заставил в это поверить. Причем не только себя.