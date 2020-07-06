Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно второй год подряд выигрывает чемпионство

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В воскресенье «Зенит» обыграл «Краснодар» в 26-м туре Тинькофф-РПЛ со счетом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6f61498a3b3937182bef" data-vnd="6f61498a3b3937182bef" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6f61498a3b3937182bef" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«На мой взгляд, “Зенит” абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам, — сказал Черчесов. — Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в “Зените” ни один игрок не заразился коронавирусом».