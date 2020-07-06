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10:03 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно второй год подряд выигрывает чемпионство

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что петербургский «Зенит» абсолютно заслуженно второй год подряд завоевал титул Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил профессионализм клуба во время пандемии коронавируса. Такое мнение Черчесов высказал ТАСС.

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В воскресенье «Зенит» обыграл «Краснодар» в 26-м туре Тинькофф-РПЛ со счетом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На мой взгляд, “Зенит” абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам, — сказал Черчесов. — Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в “Зените” ни один игрок не заразился коронавирусом».


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«Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии», — добавил он.

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