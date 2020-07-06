Вне конкуренции. «Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом России по футболу

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Матч в Краснодаре стал для «Зенита» чемпионским благодаря субботней ничьей ближайшего преследователя команды Сергея Семака, «Локомотива». Железнодорожники в 26-м туре на своем поле разошлись миром с «Сочи» (0:0) и предоставили петербуржцам шанс оформить чемпионство в Краснодаре за четыре тура до финиша. До этого победитель РПЛ никогда не определялся раньше, чем за три тура до окончания.

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Одновременно «Зенит» стал и самым поздним по календарю чемпионом России в первенствах, которые разыгрывались по системе «осень-весна». Из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен на период с 17 марта до 21 июня. После паузы «Зенит» одержал четыре победы подряд, помимо «Краснодара», обыграв ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Тамбов» (2:1). «После рестарта команда не допустила ни одной осечки, это говорит о том, что мы сделали правильные выводы после осенних осечек», — отметил Семак.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 5.07.2020, 20:30 Краснодар 2 Зенит 4

Сам матч с «Краснодаром» получился зрелищным для болельщиков и богатым на события. «Зенит» повел уже на пятой минуте благодаря голу Сердара Азмуна после ошибки Юрия Газинского. Но в дальнейшем инициатива перешла к хозяевам, которые создавали больше опасных моментов у ворот Андрея Лунева. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, а ближе к концу первого тайма «Краснодар» получил право на пенальти — однако Лунев отразил удар Вандерсона и справился с его последующим добиванием.

«Решающий момент в матче с “Краснодаром” — отраженный пенальти. Этот момент стал психологическим, в первом тайме смотрелись неважно, несмотря на забитые голы. Во втором уже контролировали ход игры», — сказал Семак.

На последней минуте первого тайма пенальти был назначен уже в ворота «Краснодара», и Артем Дзюба не промахнулся. В начале второй половины игры Уткин блестящим дальним ударом оформил дубль, но уже через две минуты Азмун снова вывел гостей вперед. Точку же в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.

Чемпионы по всем показателям

В 26 турах нынешнего сезона РПЛ «Зенит» одержал 19 побед, пять раз завершил матчи вничью и два раза проиграл. Санкт-петербургский клуб является лидером по количеству забитых мячей (56), также подопечные Семака меньше всех пропустили голов (14). В последних 15 матчах «Зенит» не потерпел ни одного поражения, одержав 12 побед. «На мой взгляд, “Зенит” абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали, команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам», — отметил в беседе с ТАСС главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Победа в чемпионате отражает нашу работу с первого матча сезона. Мы только два раза проиграли и забили больше всех, у нас внушительная разница забитых и пропущенных мячей. Думаю, мы сохраним такой дух, и это откроет нам дорогу к новым победам», — сказал ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Лучший сезон в карьере проводит Дзюба, который поучаствовал более чем в половине голов «Зенита». Лучший бомбардир текущего чемпионата не только забил 16 мячей, но и 13 раз ассистировал партнерам. За оставшиеся матчи нынешнего сезона капитан сборной России может побить рекорд бывшего игрока «Зенита» Халка по системе «гол+пас», установленный в сезоне-2015/16. Бразильский форвард тогда забил 17 мячей и сделал 18 голевых передач.

Весомую роль в чемпионстве «Зенита» сыграла и грамотная трансферная кампания клуба перед началом сезона. Клуб потратил внушительные €65 млн, но серьезно укрепил проблемные позиции и расширил обойму. Дуглас Сантос сразу закрепился в основном составе и стал одним из лидеров обороны петербургской команды, усилил команду и другой крайний защитник — Вячеслав Караваев, который надежно играл в обороне и здорово подключался к атакам (гол + пять результативных передач в 17 играх).

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Самое дорогое приобретение «Зенита» бразилец Малком пропустил первую часть сезона из-за травмы, но после возобновления чемпионата стал героем встречи с ЦСКА (2 гола) и здорово дополнял и без того сильнейший в лиге тандем форвардов Азмун-Дзюба, создавая остроту на своем фланге. Универсальный Сутормин не стал игроком основы, но тоже помог команде, забив три гола. Единственным неудачным трансфером «Зенита» можно назвать аренду центрального защитника Йордана Осорио из «Порту», венесуэлец провел в РПЛ всего четыре матча.

«Команда работала, игроки, регулярно выходившие на поле, и те, кто выходил в рамках ротации, были настоящим коллективом», — подчеркнул в беседе с ТАСС Медведев.

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Проблемы конкурентов и роль Семака

Заслуженное досрочное чемпионство «Зенита» говорит не только о безусловной силе петербургской команды, но и о нестабильной игре конкурентов. В «Локомотиве» на протяжении всего сезона был конфликт между генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и уже бывшим главным тренером Юрием Семиным, к тому же короткая скамейка не позволила железнодорожникам бороться на два фронта. Именно поздней осенью в разгар матчей Лиги чемпионов столичная команда потеряла много очков. Назначение серба Марко Николича на пост главного тренера после паузы в чемпионате тоже пока себя не оправдывает, «Локомотив» потерял очки в домашних матчах с «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Краснодар» пострадал из-за череды травм ключевых игроков — лидер команды прошлых сезонов Виктор Классон пропустил сезон из-за травмы крестообразных связок, на длительное время также выбывали из строя Газинский, Реми Кабелла, Дмитрий Стоцкий, Вандерсон и Ари. Команда с юга страны в концовке чемпионата поборется за второе место и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов с «Локомотивом». «Краснодар» отстает от железнодорожников на четыре очка, имея игру в запасе. «Спартак» снова по ходу турнира сменил тренера и пока не может найти своей игры при Доменико Тедеско, а ЦСКА продолжает экономить на трансферах и делать ставку на молодежь.

Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов. Александр Кержаков Лучший бомбардир в истории «Зенита», трехкратный чемпион России

«Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у “Зенита” совсем не было конкурентов. Мне сложно сказать, “Зенит” так прибавил или уровень остальных команд лиги упал, хочется верить, что и “Зенит” сделал существенный скачок», — сказал ТАСС лучший бомбардир в истории «Зенита», трехкратный чемпион России Александр Кержаков.

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«Зенит» же на протяжении двух последних сезонов успешно возглавляет Семак. 44-летний специалист, который в день чемпионства стал еще и дедом, грамотно использует всю обойму игроков и, несмотря на большое количество звезд по российским меркам, умело гасит все конфликты внутри клуба, которые имели место с предыдущими тренерами. Главный тренер не хотел отпускать в аренду в «Сочи» нападающего Александра Кокорина, между ним и Медведевым были серьезные разногласия на эту тему в зимнем межсезонье. Однако к старту игр команда подошла в отличной форме.

«Хочу поздравить всю зенитовскую семью, потрясающих болельщиков клуба, все руководство, тренерский состав и, конечно же, всех игроков с чемпионством. Но особенно я рад за Сергея Семака, который проделал великолепную работу в “Зените” и стал двукратным чемпионом России. Я его помню как хорошего друга и замечательного специалиста, я очень рад за него, за то, что он выигрывает титулы с “Зенитом”», — отметил в беседе с ТАСС бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

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«Зенит» нацелен на золотой дубль

«Зенит» догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обеих команд по шесть побед, больше всего титулов на счету московского «Спартака» — 10. У московского «Локомотива» — 3, у казанского «Рубина» — 2, у владикавказского клуба «Спартак-Алания» (ныне «Спартак-Владикавказ») — 1. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Однако сезон для петербургской команды еще не закончен, «Зенит» после чемпионства нацелен на победу в Кубке России, последний раз выиграть чемпионат и кубок страны в один год удавалось ЦСКА в сезоне-2012/13.

19 июля «Зенит» в полуфинале Олимп — Кубка России на своем поле сыграет со «Спартаком». «Пятерку мы заслужили, а пятерку с плюсом получим, если выиграем Кубок России», — отметил Медведев.

Единственной ложкой дегтя в нынешнем сезоне для «Зенита» является выступление в Лиге чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место в группе и не сумела пробиться в весеннюю часть еврокубков.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что «Зениту» в ближайших сезонах для успешного выступления не только на внутренней арене, но и в еврокубках, необходимо омолаживать состав.

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«Я буду надеяться на то, что в следующем году “Зенит” выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, боюсь, что уйдет Сердар Азмун, поэтому будет интересно, кого “Зенит” добавит в команду, — сказал Боярский. — Сейчас в составе много ветеранов, им надо подготовить достойную смену, передать молодым игрокам свой опыт и взять в семью зенитовской команды. Считаю, что “Зениту” стоит пойти на омоложение команды в ближайшие сезоны и дать шанс молодым ребятам бороться за титулы, в том числе и европейские».

Омоложение «Зениту» требуется прежде всего в обороне, где играют 36-летний капитан команды Бранислав Иванович и 30-летний Ярослав Ракицкий, а также 36-летний Юрий Жирков. Помимо Азмуна, покинуть команду в межсезонье может полузащитник Далер Кузяев. Семак после матча с «Краснодаром» отметил, что хотел бы сохранить полузащитника. По информации зарубежных СМИ, 27-летним игроком сборной России интересуются французский «Марсель», испанская «Валенсия», немецкий «Хоффенхайм» и турецкий «Бешикташ».

«Зенит» в следующем туре 8 июля примет «Сочи». после этой игры команде из Санкт-Петербурга должны вручить Кубок РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 5.07.2020, 18:30 Рубин 1 Оренбург 0

«Оренбург» сыграл, но проиграл

«Оренбург» по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в обоих случаях засчитал команде техническое поражение со счетом 0:3. Из-за этого команда опустилась на последнее место в турнирной таблице.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до 10, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля, однако матч прошел согласно расписанию, так как со стороны регионального отделения Роспотребнадзора не было ограничений для участия «Оренбурга» в игре. Судьба проведения встречи решилась в день самой игры.

В заявке «Оренбурга» на матч числились лишь четыре запасных игрока. 29 июня бюро исполкома РФС утвердило исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря. Гости в начале матча играли на равных с «Рубином», но во втором тайме преимущество перешло к команде Леонида Слуцкого, в составе которой дебютировал полузащитник Дмитрий Тарасов, вышедший на замену на 83-й минуте.

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Единственный мяч забил также вышедший на замену 19-летний полузащитник «Рубина» Никита Макаров. Этот гол стал для него дебютным в РПЛ. «Оренбург» боролся до конца и на 76-й минуте Михаил Сиваков отправил мяч в ворота казанской команды, но после консультации с видеоассисентом рефери (VAR) гол был отменен из-за оффсайда у партнера защитника гостей, который влиял на эпизод.

«Рубин» поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, «Оренбург» потерпел шестое поражение подряд и идет на последней строчке, имея в активе 23 очка, отставание от идущего на 14-м месте грозненского «Ахмата» составляет четыре очка. В следующем туре «Рубин» 9 июля примет «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с ЦСКА.

Для того, чтобы выйти на поле в матче с ЦСКА, «Оренбургу» потребуется снова получить разрешение Роспотребнадзора. По словам главного тренера команды Константина Парамонова, у двух игроков команды — Джоэля Фамейе и Исламбека Куата — закончится двухнедельный карантин, и они смогут помочь «Оренбургу» в ближайшей встрече.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 26, 5.07.2020, 16:30 Уфа 1 Урал 1

«Уфа» и «Урал» победителя не выявили

После домашних поражений московских «Спартака» и «Динамо» в субботу стало ясно, что победитель матча между «Уфой» и «Уралом» выйдет на шестое место в таблице. Эта позиция даст возможность принять участие в квалификации Лиги Европы следующего сезона в том случае, если победителем Кубка России станет «Зенит».

Счет в матче ударом со штрафного удара после удаления за вторую желтую карточку защитника «Уфы» Йонуца Неделчару открыл Отман Эль-Кабир. Однако на 93-й минуте защитник хозяев Денис Терентьев точным ударом принес один балл для своей команды. «Уфа» поднялась на шестое место в таблице, обойдя «Динамо» и «Спартак» на одно очко. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с ТАСС отметил, что его команда смотрелась лучше, а также высказал мнение о работе главного арбитра матча Сергея Лапочкина. Помимо удаления Неделчару, Лапочкин после просмотра видеоповтора не назначил пенальти в ворота «Урала» — Вячеслав Кротов упал в штрафной площади из-за контакта с игроком команды из Екатеринбурга Юрием Бавиным.

«Я скажу так, что с Лапочкиным у нас статистика очень плачевная, видимо, химии никакой нет. Я не говорю о чем-то плохом, но так бывает. Бывают неудобные команды, а бывает неудобный арбитр. Может быть, и хороший, но вот для нас он неудобный», — отметил Газизов.

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