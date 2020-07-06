Вне конкуренции. «Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом России по футболу
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. «Зенит» победил в гостях «Краснодар» со счетом 4:2 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. «Зенит» победил в гостях «Краснодар» со счетом 4:2 в матче 26-го тура Тинькофф — Российской
Матч в Краснодаре стал для «Зенита» чемпионским благодаря субботней ничьей ближайшего преследователя команды Сергея Семака, «Локомотива». Железнодорожники в 26-м туре на своем поле разошлись миром с «Сочи» (0:0) и предоставили петербуржцам шанс оформить чемпионство в Краснодаре за четыре тура до финиша. До этого победитель РПЛ никогда не определялся раньше, чем за три тура до окончания.
Одновременно «Зенит» стал и самым поздним по календарю чемпионом России в первенствах, которые разыгрывались по системе «осень-весна».
Сам матч с «Краснодаром» получился зрелищным для болельщиков и богатым на события. «Зенит» повел уже на пятой минуте благодаря голу Сердара Азмуна после ошибки Юрия Газинского. Но в дальнейшем инициатива перешла к хозяевам, которые создавали больше опасных моментов у ворот Андрея Лунева. На 29-й минуте Даниил Уткин сравнял счет, а ближе к концу первого тайма «Краснодар» получил право на пенальти — однако Лунев отразил удар Вандерсона и справился с его последующим добиванием.
«Решающий момент в матче с “Краснодаром” — отраженный пенальти. Этот момент стал психологическим, в первом тайме смотрелись неважно, несмотря на забитые голы. Во втором уже контролировали ход игры», — сказал Семак.
На последней минуте первого тайма пенальти был назначен уже в ворота «Краснодара», и Артем Дзюба не промахнулся. В начале второй половины игры Уткин блестящим дальним ударом оформил дубль, но уже через две минуты Азмун снова вывел гостей вперед. Точку же в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.
В 26 турах нынешнего сезона РПЛ «Зенит» одержал 19 побед, пять раз завершил матчи вничью и два раза проиграл.
«Победа в чемпионате отражает нашу работу с первого матча сезона. Мы только два раза проиграли и забили больше всех, у нас внушительная разница забитых и пропущенных мячей. Думаю, мы сохраним такой дух, и это откроет нам дорогу к новым победам», — сказал ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Весомую роль в чемпионстве «Зенита» сыграла и грамотная трансферная кампания клуба перед началом сезона. Клуб потратил внушительные €65 млн, но серьезно укрепил проблемные позиции и расширил обойму. Дуглас Сантос сразу закрепился в основном составе и стал одним из лидеров обороны петербургской команды, усилил команду и другой крайний защитник — Вячеслав Караваев, который надежно играл в обороне и здорово подключался к атакам (гол + пять результативных передач в 17 играх).
Самое дорогое приобретение «Зенита» бразилец Малком пропустил первую часть сезона
«Команда работала, игроки, регулярно выходившие на поле, и те, кто выходил в рамках ротации, были настоящим коллективом», — подчеркнул в беседе с ТАСС Медведев.
Заслуженное досрочное чемпионство «Зенита» говорит не только о безусловной силе петербургской команды, но и о нестабильной игре конкурентов. В «Локомотиве» на протяжении всего сезона был конфликт между генеральным директором клуба Василием Кикнадзе и уже бывшим главным тренером Юрием Семиным, к тому же короткая скамейка не позволила железнодорожникам бороться на два фронта. Именно поздней осенью в разгар матчей Лиги чемпионов столичная команда потеряла много очков. Назначение серба Марко Николича на пост главного тренера после паузы в чемпионате тоже пока себя не оправдывает, «Локомотив» потерял очки в домашних матчах с «Крыльями Советов» и «Сочи».
«Краснодар» пострадал
Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов.
«Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у “Зенита” совсем не было конкурентов. Мне сложно сказать, “Зенит” так прибавил или уровень остальных команд лиги упал, хочется верить, что и “Зенит” сделал существенный скачок», — сказал ТАСС лучший бомбардир в истории «Зенита», трехкратный чемпион России Александр Кержаков.
«Зенит» же на протяжении двух последних сезонов успешно возглавляет Семак. 44-летний специалист, который в день чемпионства стал еще и дедом, грамотно использует всю обойму игроков и, несмотря на большое количество звезд по российским меркам, умело гасит все конфликты внутри клуба, которые имели место с предыдущими тренерами. Главный тренер не хотел отпускать в аренду в «Сочи» нападающего Александра Кокорина, между ним и Медведевым были серьезные разногласия на эту тему в зимнем межсезонье. Однако к старту игр команда подошла в отличной форме.
«Хочу поздравить всю зенитовскую семью, потрясающих болельщиков клуба, все руководство, тренерский состав и, конечно же, всех игроков с чемпионством. Но особенно я рад за Сергея Семака, который проделал великолепную работу в “Зените” и стал двукратным чемпионом России. Я его помню как хорошего друга и замечательного специалиста, я очень рад за него, за то, что он выигрывает титулы с “Зенитом”», — отметил в беседе с ТАСС бывший тренер «Зенита» Андре
«Зенит» догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обеих команд по шесть побед, больше всего титулов на счету московского «Спартака» — 10. У московского «Локомотива» — 3, у казанского «Рубина» — 2, у владикавказского клуба «Спартак-Алания» (ныне «Спартак-Владикавказ») — 1. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира. Однако сезон для петербургской команды еще не закончен, «Зенит» после чемпионства нацелен на победу в Кубке России, последний раз выиграть чемпионат и кубок страны в один год удавалось ЦСКА в сезоне-2012/13.
19 июля «Зенит» в полуфинале Олимп — Кубка России на своем поле сыграет со «Спартаком». «Пятерку мы заслужили, а пятерку с плюсом получим, если выиграем Кубок России», — отметил Медведев.
Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что «Зениту» в ближайших сезонах для успешного выступления не только на внутренней арене, но и в еврокубках, необходимо омолаживать состав.
«Я буду надеяться на то, что в следующем году “Зенит” выйдет в
Омоложение «Зениту» требуется прежде всего в обороне, где играют 36-летний капитан команды Бранислав Иванович и 30-летний Ярослав Ракицкий, а также 36-летний Юрий Жирков. Помимо Азмуна, покинуть команду в межсезонье может полузащитник Далер Кузяев. Семак после матча с «Краснодаром» отметил, что хотел бы сохранить полузащитника. По информации зарубежных СМИ, 27-летним игроком сборной России интересуются французский «Марсель», испанская «Валенсия», немецкий «Хоффенхайм» и турецкий «Бешикташ».
«Зенит» в следующем туре 8 июля примет «Сочи». после этой игры команде из
«Оренбург» по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» соответственно.
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин, который завершится 7 июля. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до 10, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч на резервную дату 19 июля, однако матч прошел согласно расписанию, так как со стороны регионального отделения Роспотребнадзора не было ограничений для участия «Оренбурга» в игре. Судьба проведения встречи решилась в день самой игры.
В заявке «Оренбурга» на матч числились лишь четыре запасных игрока. 29 июня бюро исполкома РФС утвердило исключение пункта о минимальной численности игроков в заявке на матч, которая составляла 16 полевых игроков и два вратаря. Гости в начале матча играли на равных с «Рубином», но во втором тайме преимущество перешло к команде Леонида Слуцкого, в составе которой дебютировал полузащитник Дмитрий Тарасов, вышедший на замену на 83-й минуте.
Единственный мяч забил также вышедший на замену 19-летний полузащитник «Рубина» Никита Макаров. Этот гол стал для него дебютным в РПЛ. «Оренбург» боролся до конца и на 76-й минуте Михаил Сиваков отправил мяч в ворота казанской команды, но после консультации с видеоассисентом рефери (VAR) гол был отменен
«Рубин» поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, «Оренбург» потерпел шестое поражение подряд и идет на последней строчке, имея в активе 23 очка, отставание от идущего на 14-м месте грозненского «Ахмата» составляет четыре очка. В следующем туре «Рубин» 9 июля примет «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с ЦСКА.
Для того, чтобы выйти на поле в матче с ЦСКА, «Оренбургу» потребуется снова получить разрешение Роспотребнадзора. По словам главного тренера команды Константина Парамонова, у двух игроков команды — Джоэля Фамейе и Исламбека Куата — закончится двухнедельный карантин, и они смогут помочь «Оренбургу» в ближайшей встрече.
После домашних поражений московских «Спартака» и «Динамо» в субботу стало ясно, что победитель матча между «Уфой» и «Уралом» выйдет на шестое место в таблице. Эта позиция даст возможность принять участие в квалификации Лиги Европы следующего сезона в том случае, если победителем Кубка России станет «Зенит».
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«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре команда из Екатеринбурга 9 июля примет «Динамо», имеющее в активе столько же очков.