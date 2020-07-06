Тренер рассказал о сроках возвращения казахстанца Куата после карантина из-за коронавируса
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вернется к следующему туру российской
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вернется к следующему туру российской
Вчера, 6 июля, команда в Казани проиграла местному «Рубину» — 0:1. До этого «Оренбург» пропустил два тура, получив технические поражения.
«В матче с “Рубином” идеален был ничейный результат, — цитирует слова Парамонова официальный сайт “Оренбурга”. — Мы допустили одну ошибку, при этом забили ответный гол, который
Следующий матч «Оренбург» должен провести дома 8 июля в 22:00 по времени
Напомним, что 25 июня «Оренбург» ушел на карантин
27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января из «Кайрата». В РПЛ он успел провести три игры — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3), получив две желтые карточки. C 23 очками «Оренбург» идет на последнем месте, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям.