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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер рассказал о сроках возвращения казахстанца Куата после карантина из-за коронавируса

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вернется к следующему туру российской премьер-лиги после карантина из-за эпидемии коронавируса в клубе.

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Вчера, 6 июля, команда в Казани проиграла местному «Рубину» — 0:1. До этого «Оренбург» пропустил два тура, получив технические поражения.

«В матче с “Рубином” идеален был ничейный результат, — цитирует слова Парамонова официальный сайт “Оренбурга”. — Мы допустили одну ошибку, при этом забили ответный гол, который почему-то не засчитали. Ребята — молодцы! Выложились по полной программе, тяжело. Мы не тренировались, сидим по номерам в отеле и даже не видели друг друга. Ребята морально опустошены. Они выложились по полной программе, тяжело на них смотреть. Могли сыграть вничью. Сейчас заканчивается двухнедельный карантин у Джоэля Фамейе и Исламбека Куата. Приложим все усилия в следующих матчах».

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Следующий матч «Оренбург» должен провести дома 8 июля в 22:00 по времени Нур-Султана с ЦСКА. Перед этой игрой хозяева с 23 очками занимают последнее, 16-е, место, а москвичи с 43 баллами идут пятыми.

Напомним, что 25 июня «Оренбург» ушел на карантин из-за восьми положительных тестов на коронавирус среди футболистов и сотрудников — затем их количество увеличилось. Команда не смогла принять участие в матчах с «Краснодаром» и «Уралом», из-за чего получила технические поражения — 0:3.

27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января из «Кайрата». В РПЛ он успел провести три игры — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3), получив две желтые карточки. C 23 очками «Оренбург» идет на последнем месте, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям.

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