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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» снова может поменяться власть. Что будет с Цорном и уйдёт ли Тедеско?

Зачем клубу очередная революция?

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Источник: РИА "Новости"
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Галерея с матча «Спартак» — «Тамбов» от Sport24.

Разговоры о возможных перестановках в «Спартаке» начались ещё несколько недель назад. Более того, в структуре клуба уже произошли изменения — ещё 21 июня стало известно, что должность руководителя департамента по коммуникациям вместо Антона Лисина займёт Антон Фетисов, а пресс-атташе команды станет Ярослав Кулёмин. С того момента прошло две недели. И сейчас кажется очевидным, что перестановки в клубе на уходе Лисина не закончатся — «Спартак» ждёт более глобальная смена власти.

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Уйдёт ли из клуба Томас Цорн?

Сегодня утром об увольнении Томаса Цорна из клуба сообщил телеграм-канал Sport_inside. По нашей информации, однозначное решение об уходе Цорна из «Спартака» владельцем клуба ещё не принято. Сейчас клуб ищет человека на место Томаса, но приход нового генерального директора не означает одновременный уход из клуба Цорна. По информации Sport24, нынешний генеральный директор может занять в клубе должность спортивного директора, в то время как операционным управлением «Спартака» будет заниматься новое лицо. Но вопрос, согласится ли Цорн на понижение должности, остаётся открытым.

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Кто может сменить Цорна?

Самая обсуждаемая кандидатура на пост генерального директора — бывший заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков. Его выбор действительно кажется наиболее логичным — об этом не так давно писал коллега Егоров.

По нашей информации, Жирков не единственная кандидатура, рассматриваемая Федуном на пост генерального директора. На рынке, например, есть ещё экс-руководитель «Монако» Вадим Васильев. Правда, если «Спартак» решит обратиться к нему за помощью, то придётся бороться с конкурентами — Васильева сейчас активно сватают в другой российский топ-клуб.

Почему в «Спартаке» вообще недовольны работой гендиректора?

Главная претензия к Цорну — финансовая деятельность клуба. Недавно РФС раскрыл суммы, которые клубы выплатили агентам за 2019 год, — «Спартак» заплатил им больше всех. Но недовольны в клубе не конкретно выплатами агентам, а целым комплексом причин. Среди них и затраты на трансферы, и бесплатный уход игроков (иногда и с выплатой солидной компенсации), и деятельность «Спартака-2».

Нынешняя ситуация в «Спартаке» заставляет Федуна искать антикризисного менеджера. Глобальной же задачей нового гендиректора будет выстраивание эффективной бизнес-модели всего клуба.

Также, по сообщению коллег из РБК, клуб хочет избежать дублирования функций, как было во времена вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.

Что будет с Доменико Тедеско?

В клубе понимают, что Тедеско работает с командой не так долго, поэтому на данный момент о возможном уходе немецкого специалиста речи не идёт.

Максим Пахомов

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