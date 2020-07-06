В «Спартаке» снова может поменяться власть. Что будет с Цорном и уйдёт ли Тедеско?
Зачем клубу очередная революция?
Зачем клубу очередная революция?
Разговоры о возможных перестановках в «Спартаке» начались ещё несколько недель назад. Более того, в структуре клуба уже произошли изменения — ещё 21 июня стало известно, что должность руководителя департамента по коммуникациям вместо Антона Лисина займёт Антон Фетисов, а
Сегодня утром об увольнении Томаса Цорна из клуба сообщил
Самая обсуждаемая кандидатура на пост генерального директора — бывший заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков. Его выбор действительно кажется наиболее логичным — об этом не так давно писал коллега Егоров.
По нашей информации, Жирков не единственная кандидатура, рассматриваемая Федуном на пост генерального директора. На рынке, например, есть ещё
Главная претензия к Цорну — финансовая деятельность клуба. Недавно РФС раскрыл суммы, которые клубы выплатили агентам за 2019 год, — «Спартак» заплатил им больше всех. Но недовольны в клубе не конкретно выплатами агентам, а целым комплексом причин. Среди них и затраты на трансферы, и бесплатный уход игроков (иногда и с выплатой солидной компенсации), и деятельность «Спартака-2».
Также, по сообщению коллег из РБК, клуб хочет избежать дублирования функций, как было во времена
В клубе понимают, что Тедеско работает с командой не так долго, поэтому на данный момент о возможном уходе немецкого специалиста речи не идёт.
Максим Пахомов