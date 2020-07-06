Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже

Игра 27-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА перенесена на два часа позднее и начнется в Оренбурге 8 июля в 18:00 мск. Встреча «Оренбурга» в рамках 28-го тура с «Ростовом» состоится 12 июля в 18:30 мск, ранее игра была запланирована на 14:00 мск.