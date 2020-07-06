РПЛ планирует наградить «Зенит» после матча с «Сочи»
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Церемония вручения петербургскому «Зениту» кубка за победу в чемпионате России по футболу должна пройти после матча 27-го тура Российской
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Церемония вручения петербургскому «Зениту» кубка за победу в чемпионате России по футболу должна пройти после матча 27-го тура Российской
«Зенит» в воскресенье в матче 26-го тура победил «Краснодар» (4:2) и досрочно выиграл турнир. Для петербургского клуба данный титул стал седьмым в истории. Игра с «Сочи» пройдет 8 июля в
«Церемонию награждения планируется провести после матча “Зенит” — “Сочи”», — говорится в заявлении.
«Зенит» получит кубок нового дизайна, который был представлен Российской