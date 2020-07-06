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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ планирует наградить «Зенит» после матча с «Сочи»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Церемония вручения петербургскому «Зениту» кубка за победу в чемпионате России по футболу должна пройти после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», сообщили РИА Новости в пресс-службе РПЛ.

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«Зенит» в воскресенье в матче 26-го тура победил «Краснодар» (4:2) и досрочно выиграл турнир. Для петербургского клуба данный титул стал седьмым в истории. Игра с «Сочи» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге.

«Церемонию награждения планируется провести после матча “Зенит” — “Сочи”», — говорится в заявлении.

«Зенит» получит кубок нового дизайна, который был представлен Российской премьер-лигой (РПЛ) в феврале текущего года.

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