РПЛ планирует наградить «Зенит» после матча с «Сочи»

«Зенит» в воскресенье в матче 26-го тура победил «Краснодар» (4:2) и досрочно выиграл турнир. Для петербургского клуба данный титул стал седьмым в истории. Игра с «Сочи» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге.