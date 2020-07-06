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16:42 (мск), источник: ТАСС

Артем Дзюба признался, что не помнит гол в ворота «Краснодара» в матче РПЛ

ТАСС, 6 июля. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признался, что из-за жаркой погоды во время матча 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) он не помнит, как забил гол с пенальти в ворота «Краснодара». Комментарий Дзюбы приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Краснодар» на выезде.

В воскресенье «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2. Автором одного из мячей гостей стал Дзюба, отличившись с пенальти на 45-й минуте. В воскресенье в Краснодаре температура воздуха превышала 35 градусов. Дзюба признался, что из-за жары и духоты эта игра была самой тяжелой в карьере.

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«В первом тайме мне было так плохо, я думал, что у меня солнечный или тепловой удар, — отметил Дзюба. — Я смотрел на всех и понимал, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне — я даже не помню [момент пробития пенальти], я просто разбежался. Помню, что Сафонов (Матвей Сафонов — вратарь “Краснодара” — прим. ТАСС) подошел ко мне с вопросом, почему я поменял удар. Я ответил, что мне так было плохо — я просто бил по мячу».

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Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, на его счету 16 забитых мячей в 25 матчах. Всего за 32 игры, проведенные за «Зенит» во всех турнирах в нынешнем сезоне, форвард забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

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