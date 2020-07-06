Артем Дзюба признался, что не помнит гол в ворота «Краснодара» в матче РПЛ

В воскресенье «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2. Автором одного из мячей гостей стал Дзюба, отличившись с пенальти на 45-й минуте. В воскресенье в Краснодаре температура воздуха превышала 35 градусов. Дзюба признался, что из-за жары и духоты эта игра была самой тяжелой в карьере.

«В первом тайме мне было так плохо, я думал, что у меня солнечный или тепловой удар, — отметил Дзюба. — Я смотрел на всех и понимал, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне — я даже не помню [момент пробития пенальти], я просто разбежался. Помню, что Сафонов (Матвей Сафонов — вратарь “Краснодара” — прим. ТАСС) подошел ко мне с вопросом, почему я поменял удар. Я ответил, что мне так было плохо — я просто бил по мячу».