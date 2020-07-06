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17:37 (мск), источник: Sport24

Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, подводя итог чемпионского сезона в российской Премьер-Лиге, сравнил петербургский клуб с туринским «Ювентусом» и мюнхенской «Баварией».

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Источник: РИА "Новости"
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Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Краснодар» на выезде.

«Два чемпионства подряд? Ну наконец-таки! За прошлые годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то… Но наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали. Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Терпение и труд, как говорил мой папа, все перетрут. «Терпи, сынок!» Многое пришлось хлебнуть. Многим. У каждого своя определенная история. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

Три главных столпа чемпионства? Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело. В команде хорошая атмосфера. Хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно. Это такой показатель. Как «Ювентус» и «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на официальном ютуб-канале «Зенита».

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