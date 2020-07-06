Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, подводя итог чемпионского сезона в российской
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, подводя итог чемпионского сезона в российской
«Два чемпионства подряд? Ну
Три главных столпа чемпионства? Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело. В команде хорошая атмосфера. Хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно. Это такой показатель. Как «Ювентус» и «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на официальном