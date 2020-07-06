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17:35 (мск), источник: ТАСС

Лапочкин назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Локомотив» 27-го тура РПЛ

ТАСС, 6 июля. Бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга будет работать на матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Лапочкина будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва), резервным судьей назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Кирилл Левников (Санкт-Петербург), помогать ему будет Константин Шаламберидзе (Москва). Встреча пройдет 8 июля на стадионе «Открытие-Арена», начало в 20:30 мск. На всех матчах тура будет работать VAR.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 27, 8.07.2020, 20:30

Спартак-Локомотив-

27-й тур РПЛ начнется во вторник матчем «Тамбов» — «Ахмат» (Грозный), на который главным арбитром назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Позднее в этот же день тульский «Арсенал» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов», встречу рассудит Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Помимо матча «Спартак» — «Локомотив», 8 июля состоятся еще три игры. На встрече «Оренбург» — ЦСКА (Москва) будет работать Алексей Сухой (Люберцы). Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи» будет обслуживать Евгений Турбин (Дмитров). Главным арбитром игры «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» будет Алексей Еськов (Москва).

Тур завершится двумя матчами в четверг. Владимир Москалев (Воронеж) назначен главным судьей на игру между «Уралом» и московским «Динамо». На матче «Рубин» (Казань) — «Краснодар» будет работать судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым (Ижевск).

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