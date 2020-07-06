Лапочкин назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Локомотив» 27-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Лапочкина будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва), резервным судьей назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Кирилл Левников (Санкт-Петербург), помогать ему будет Константин Шаламберидзе (Москва). Встреча пройдет 8 июля на стадионе «Открытие-Арена», начало в 20:30 мск. На всех матчах тура будет работать VAR.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 27, 8.07.2020, 20:30 Спартак - Локомотив -

27-й тур РПЛ начнется во вторник матчем «Тамбов» — «Ахмат» (Грозный), на который главным арбитром назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Позднее в этот же день тульский «Арсенал» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов», встречу рассудит Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Помимо матча «Спартак» — «Локомотив», 8 июля состоятся еще три игры. На встрече «Оренбург» — ЦСКА (Москва) будет работать Алексей Сухой (Люберцы). Матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи» будет обслуживать Евгений Турбин (Дмитров). Главным арбитром игры «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» будет Алексей Еськов (Москва).