Рианчо: Мысли о прошлом мешают «Спартаку» развиваться

«Зенит» — достойный победитель РПЛ. Сергей Семак проделал фантастическую работу, и я посылаю ему свои поздравления. Теперь он должен определить, что нужно клубу, и усилить свою команду на следующий сезон, чтобы добиться успеха в Европе. «Спартак» все еще более великий российский клуб, чем «Зенит»? Понимаете, проблема «Спартака» в том, что он очень часто обращается к своей истории. Да, мы всегда должны помнить нашу историю, но постоянные мысли о прошлом только мешают «Спартаку» развиваться, — рассказал Рианчо в интервью Sport24.