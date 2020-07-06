Рианчо: Мысли о прошлом мешают «Спартаку» развиваться
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московской команде стоит реже обращать внимание на свои прошлые достижения.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московской команде стоит реже обращать внимание на свои прошлые достижения.
Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры. Под руководством испанского специалиста московская команда набрала одно очко в трех матчах чемпионата России.
«Зенит» — достойный победитель РПЛ. Сергей Семак проделал фантастическую работу, и я посылаю ему свои поздравления. Теперь он должен определить, что нужно клубу, и усилить свою команду на следующий сезон, чтобы добиться успеха в Европе. «Спартак» все еще более великий российский клуб, чем «Зенит»? Понимаете, проблема «Спартака» в том, что он очень часто обращается к своей истории. Да, мы всегда должны помнить нашу историю, но постоянные мысли о прошлом только мешают «Спартаку» развиваться, — рассказал Рианчо в интервью Sport24.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка.