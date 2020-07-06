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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рианчо: Мысли о прошлом мешают «Спартаку» развиваться

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московской команде стоит реже обращать внимание на свои прошлые достижения.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры. Под руководством испанского специалиста московская команда набрала одно очко в трех матчах чемпионата России.

«Зенит» — достойный победитель РПЛ. Сергей Семак проделал фантастическую работу, и я посылаю ему свои поздравления. Теперь он должен определить, что нужно клубу, и усилить свою команду на следующий сезон, чтобы добиться успеха в Европе. «Спартак» все еще более великий российский клуб, чем «Зенит»? Понимаете, проблема «Спартака» в том, что он очень часто обращается к своей истории. Да, мы всегда должны помнить нашу историю, но постоянные мысли о прошлом только мешают «Спартаку» развиваться, — рассказал Рианчо в интервью Sport24.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка.

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