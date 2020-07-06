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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, в услугах Гайча заинтересован ЦСКА. «Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение. «Сан-Лоренсо» пока не отреагировал на предложение московского клуба, однако в ЦСКА уверены, что трансфер состоится. Также форвардом интересуют «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (62), который уже обеспечил себе чемпионский титул. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт 8 июля.

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