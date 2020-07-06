ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах Гайча заинтересован ЦСКА. «Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение. «Сан-Лоренсо» пока не отреагировал на предложение московского клуба, однако в ЦСКА уверены, что трансфер состоится. Также форвардом интересуют «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».
Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской