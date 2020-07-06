Экс-форвард «Арсенала» Саного сообщил об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо»

«У меня много предложений из разных клубов. Для меня важнее всего играть и как можно чаще выходить на поле. Я жду окончания всех главных чемпионатов. Это требует терпения.



“Спартак” может быть вариантом. Это обсуждается, но есть и другие клубы. “Спартак”, “Динамо” тоже интересуется. Команды из Чемпионшипа, несколько клубов из Франции. Ждём. Варианты во Франции могут меня заинтересовать, но я открыт для всего», — приводит слова Саного France Football.