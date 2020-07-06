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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-форвард «Арсенала» Саного сообщил об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо»

Нападающий «Тулузы» Яя Саного подтвердил, что может продолжить карьеру в «Спартаке».

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Источник: AFP 2020

«У меня много предложений из разных клубов. Для меня важнее всего играть и как можно чаще выходить на поле. Я жду окончания всех главных чемпионатов. Это требует терпения.

“Спартак” может быть вариантом. Это обсуждается, но есть и другие клубы. “Спартак”, “Динамо” тоже интересуется. Команды из Чемпионшипа, несколько клубов из Франции. Ждём. Варианты во Франции могут меня заинтересовать, но я открыт для всего», — приводит слова Саного France Football.

Саного выступал за лондонский «Арсенал» в 2013—2017 годах, после чего на правах свободного агента перешёл в «Тулузу». Контракт игрока с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года.

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