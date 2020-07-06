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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге задержали 11 фанатов «Зенита», которые праздновали чемпионство

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 11 болельщиков «Зенита», которые праздновали чемпионство петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Краснодар» на выезде.

«По случаю победы “Зенита” улицу Рубинштейна “оккупировали” футбольные фанаты. Как результат — 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что «Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.

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