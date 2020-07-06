В Санкт-Петербурге задержали 11 фанатов «Зенита», которые праздновали чемпионство

Источник: РИА "Новости"

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Краснодар» на выезде.

«По случаю победы “Зенита” улицу Рубинштейна “оккупировали” футбольные фанаты. Как результат — 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что «Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/ebbea10e-46df-4797-8b8b-bdb10b9491c7?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Шестикратные! Как «Зенит» праздновал чемпионство в Краснодаре Во время загрузки произошла ошибка.