Талалаев — о шансах остаться в РПЛ и будущем «Крыльев». Большое интервью тренера

Источник: Спорт-Экспресс

На сон — четыре часа

— Когда вам позвонили из Самары?

— После выездного матча с «Зенитом». Пригласили на переговоры. В Питер. Туда и отправился ночью из Сочи, где отдыхал с семьей.

— Что услышали от руководства?

— «Решение по Божовичу принято, остались формальности. Как только они будут улажены, приступаешь к работе». Когда клуб объявил об отставке Божовича, я прилетел в Самару. До матча с «Локомотивом» успел провести одну тренировку.

— Не всякий тренер рискнет принять команду на последнем месте за шесть туров до финиша.

— У меня сомнений не было. В таблицу не смотрю.

— А куда смотрите?

— На игру команды и подбор футболистов. Это гораздо важнее. Матчей против «Ахмата» и «Зенита» хватило, чтобы понять — в оставшихся турах «Крылья» способны набрать максимальное количество очков. Кто-то говорит, что сейчас нам нужно совершить чудо, а я думаю все проще. Если каждый футболист сыграет на своем уровне, сохраним место в премьер-лиге.

— Как-то вы обмолвились в интервью: «Приходя в любую команду, сразу звоню предыдущему тренеру». Божович — не исключение?

— Его номер взял, но пока мне не до звонков. Цейтнот жуткий, до игры с «Локомотивом» вообще не было свободной минуты. Чуть позже Миодрагу обязательно наберу. Если ответит — с удовольствием пообщаюсь.

— Вот принимаете вы команду за день до выездного матча с «Локомотивом». Что в подобной ситуации тренер должен делать, а что — ни в коем случае?

— Я не привык мыслить такими категориями. Самое главное — четко донести до футболистов, что работа с нашим тренерским штабом поможет им улучшить игру, реализовать свой потенциал. За последние четыре года мы построили три команды — «Тамбов», «Пюник» и «Химки». Причем из критической ситуации вытаскивали их за короткий отрезок. Так что в своих силах уверен.

— Это понятно. Но сейчас-то матчи в режиме нон-стоп.

— Конечно, сложности есть. График жесткий, да еще из Италии пока не может прилететь мой помощник по физподготовке Серджио Джованни.

— Тот самый, что помогал в «Спартаке» Невио Скале?

— Совершенно верно. Серджио — отличный специалист, работал со мной в «Химках». Как и Юрий Нагайцев, который уже присоединился к «Крыльям».

— Раз о штабе заговорили — там остались бывшие ассистенты Божовича?

— Да, потому что они хорошо знают своих футболистов, их психологию. Речь о Владимире Кухлевском, Сергее Корниленко и Викторе Гаусе, тренере вратарей.

— Так как со сложностями справляетесь?

— Просто спать стали меньше. В «Тамбове», «Пюнике», «Химках» на первых порах тратили на сон шесть часов. Здесь — четыре. И работаем, работаем, работаем. Проводим индивидуальные беседы с игроками. Очень много теории. Учитывая, что пауза между матчами максимум 72 часа, тренировки в основном носят восстановительный характер. Проблема-то в чем? Отшлифовать на поле перестроения в обороне можно и шагом. Атакующие взаимодействия надо отрабатывать на скорости. Но на это сегодня времени нет. Значит, тут на первый план выходит мастерство футболистов, а не наигранные комбинации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--87fbf1518d7160249ed1" data-vnd="87fbf1518d7160249ed1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87fbf1518d7160249ed1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Схемы Николича

— Стартовали вы с двух ничьих. Что общего между этими матчами помимо результата?

— И с «Локомотивом», и с «Ростовом» парни проявили запредельную самоотдачу. Ни в чем не уступили командам, которые сражаются за медали. Улучшается игра в обороне. Осталось подтянуть реализацию.

— Помните свою первую мысль, когда Алексей Миранчук сравнял счет?

— «Почему?!» На мой взгляд, мы были ближе к победе. Переиграли «Локомотив» полностью. У соперника был один стопроцентный момент — в первом тайме, когда Зеффан, правый защитник, дернул заднюю поверхность бедра, Тимофеев не успел перекрыть зону, и Жемалетдинов едва не наказал. Кстати, Николич, главный тренер «Локомотива», в этом матче трижды менял схему.

— Как?

— Сначала пытался вскрыть нас между линиями — за счет Жоау Мариу и Алексея Миранчука. Когда понял, что там не пробиться, порекомендовал центральным защитникам перейти на длинный пас. Мы сели глубже, закрылись. В обороне действовали надежно. Тогда Николич сместил на фланг и Жоау Мариу, и Миранчука. Оттуда в концовке гол и пришел. Но!

— Что?

— По ходу матча из-за травм мы потеряли двух защитников — Зеффана и Бурлака. В центр обороны передвинули с фланга Чичерина. За правую зону отвечал Кабутов.

— Номинальный хавбек.

— Да. Ему в том эпизоде нужно было действовать плотнее, а он не привык, вот и позволил навесить Жоау Мариу. Чичерин, наоборот, как типичный крайний защитник, решил сократить дистанцию. Хотя ни один центральный на 95-й минуте в такой ситуации не дернулся бы туда на подстраховку, освобождая пространство за спиной. Плюс надо отметить мастерство игроков «Локомотива». Жоау Мариу классно отдал, а Миранчук идеально открылся и исполнил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCETU1miB-u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCETU1miB-u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCETU1miB-u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-30T17:14:24+00:00">30 Июн 2020 в 10:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Все равно обидно.

— Еще бы!

— Что вы сказали Хади, который в том матче за две минуты заработал удаление?

— Я предпочитаю не разговаривать, а действовать. Парня оштрафовали. На его примере объяснили остальным, что настрой и жажда борьбы — это прекрасно, но нужно осознавать уровень ответственности. К тому же игроков предупредили: любая карточка за неспортивное поведение — штраф. Возможно, я бы не стал наказывать Хади рублем, если бы первую желтую он не получил за споры с арбитром. Да, в том моменте, как мне кажется, фола не было, мяч у Крыховяка отобрал чисто. Но раз судья свистнул — зачем пререкаться?

— Хади для многих загадка. Что за игрок?

— 21 год, центральный полузащитник сборной Ирака. Задатки неплохие, но в «Крыльях» на этой позиции выиграть конкуренцию пока трудновато.

— С «Ростовом» удалили и Полуяхтова. После матча вы сказали: «Не считаю, что это красная». Да он Чистякову чуть ногу не сломал!

— Так могут говорить люди, которые не играли в футбол. Профессионал понимает — ни умысла, ни агрессии со стороны Володи не было. Тянулся за мячом, хотел выбить, даже не видел соперника, который на скорости шел в стык. Полуяхтов опускал ногу и попал Чистякову в голень. Несчастный случай.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCOmnE4iM1x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCOmnE4iM1x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCOmnE4iM1x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-04T17:15:17+00:00">4 Июл 2020 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— И это не красная?!

— На мой взгляд — нет. Желаю Чистякову поскорее восстановиться и вернуться на поле. Как я слышал, травма серьезная.

— Все-таки перелом?

— Нет. «Кресты».

Контракт

— У «Крыльев» тоже потерь хватает. В этом сезоне есть шанс увидеть на поле Канунникова?

— Нет.

— А Бурлака, Карпова, Зеффана?

— Карпов тренируется в общей группе. Бурлак и Зеффан — пока нет.

— Из форвардов у вас один Радонич.

— Еще молодой Голенков, который вот-вот вернется в строй. В центре нападения может выйти и Глушенков. Он универсал, уже играл на этой позиции с «Зенитом» и во втором тайме с «Локомотивом».

— В ближайшем туре вас ждет выезд в Тулу, где неделю назад сменили тренера. В матче с «Динамо» что-то новое в игре «Арсенала» обнаружили?

— Только одно — Сергей Подпалый перешел на игру в три центральных защитника. Мы к этому готовы.

— В Туле внезапно расцвел Луценко, у него уже 13 мячей. Сюрприз?

— Для меня — нет. Он и в «Мордовии» много забивал. Хороший форвард. Высокий, габаритный, здорово играет головой. За ним в штрафной нужен глаз да глаз.

— За ситуацией с «Химками» следите?

— Новой информацией у меня нет. Я общаюсь с футболистами «Химок», но это профессиональный контакт, а не гадание на кофейной гуще, в какой лиге они будут выступать. Конечно, я очень хотел, чтобы ребята играли в РПЛ. Но сейчас, если честно, желания поубавилось. Потому что судьба «Крыльев» зависит в том числе и от «Химок».

— У вас контракт до конца чемпионата? Или на два года, но с опцией продления, если «Крылья» останутся в премьер-лиге?

— Если вас интересуют детали моего контракта, обратитесь к руководству клуба.

— Тогда переформулирую — ваше будущее в «Крыльях» зависит от ближайших четырех матчей?

— Нет.

— Значит, следующий сезон при любом раскладе начнете в Самаре?

— Отвечу так — я очень надеюсь, что мы хорошо выполним свою работу, и с «Крыльями» у меня будет долгий роман.