Талалаев — о шансах остаться в РПЛ и будущем «Крыльев». Большое интервью тренера
Преемник Божовича провел уже два матча с лидерами РПЛ — и пока не проигрывает.
Преемник Божовича провел уже два матча с лидерами РПЛ — и пока не проигрывает.
— Когда вам позвонили из Самары?
— После выездного матча с «Зенитом». Пригласили на переговоры. В Питер. Туда и отправился ночью из Сочи, где отдыхал с семьей.
— Что услышали от руководства?
— «Решение по Божовичу принято, остались формальности. Как только они будут улажены, приступаешь к работе». Когда клуб объявил об отставке Божовича, я прилетел в Самару. До матча с «Локомотивом» успел провести одну тренировку.
— Не всякий тренер рискнет принять команду на последнем месте за шесть туров до финиша.
— У меня сомнений не было. В таблицу не смотрю.
— А куда смотрите?
— На игру команды и подбор футболистов. Это гораздо важнее. Матчей против «Ахмата» и «Зенита» хватило, чтобы понять — в оставшихся турах «Крылья» способны набрать максимальное количество очков.
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— Его номер взял, но пока мне не до звонков. Цейтнот жуткий, до игры с «Локомотивом» вообще не было свободной минуты. Чуть позже Миодрагу обязательно наберу. Если ответит — с удовольствием пообщаюсь.
— Вот принимаете вы команду за день до выездного матча с «Локомотивом». Что в подобной ситуации тренер должен делать, а что — ни в коем случае?
— Я не привык мыслить такими категориями. Самое главное — четко донести до футболистов, что работа с нашим тренерским штабом поможет им улучшить игру, реализовать свой потенциал. За последние четыре года мы построили три команды — «Тамбов», «Пюник» и «Химки». Причем из критической ситуации вытаскивали их за короткий отрезок. Так что в своих силах уверен.
— Это понятно. Но
— Конечно, сложности есть. График жесткий, да еще из Италии пока не может прилететь мой помощник по физподготовке Серджио Джованни.
— Тот самый, что помогал в «Спартаке» Невио Скале?
— Совершенно верно. Серджио — отличный специалист, работал со мной в «Химках». Как и Юрий Нагайцев, который уже присоединился к «Крыльям».
— Раз о штабе заговорили — там остались бывшие ассистенты Божовича?
— Да, потому что они хорошо знают своих футболистов, их психологию. Речь о Владимире Кухлевском, Сергее Корниленко и Викторе Гаусе, тренере вратарей.
— Так как со сложностями справляетесь?
— Просто спать стали меньше. В «Тамбове», «Пюнике», «Химках» на первых порах тратили на сон шесть часов. Здесь — четыре. И работаем, работаем, работаем. Проводим индивидуальные беседы с игроками. Очень много теории. Учитывая, что пауза между матчами максимум 72 часа, тренировки в основном носят восстановительный характер.
— Стартовали вы с двух ничьих. Что общего между этими матчами помимо результата?
— И с «Локомотивом», и с «Ростовом» парни проявили запредельную самоотдачу. Ни в чем не уступили командам, которые сражаются за медали. Улучшается игра в обороне. Осталось подтянуть реализацию.
— Помните свою первую мысль, когда Алексей Миранчук сравнял счет?
— «Почему?!» На мой взгляд, мы были ближе к победе. Переиграли «Локомотив» полностью. У соперника был один стопроцентный момент — в первом тайме, когда Зеффан, правый защитник, дернул заднюю поверхность бедра, Тимофеев не успел перекрыть зону, и Жемалетдинов едва не наказал. Кстати, Николич, главный тренер «Локомотива», в этом матче трижды менял схему.
— Как?
— Сначала пытался вскрыть нас между линиями — за счет Жоау Мариу и Алексея Миранчука. Когда понял, что там не пробиться, порекомендовал центральным защитникам перейти на длинный пас. Мы сели глубже, закрылись. В обороне действовали надежно. Тогда Николич сместил на фланг и Жоау Мариу, и Миранчука. Оттуда в концовке гол и пришел. Но!
— Что?
— По ходу матча
— Номинальный хавбек.
— Да. Ему в том эпизоде нужно было действовать плотнее, а он не привык, вот и позволил навесить Жоау Мариу. Чичерин, наоборот, как типичный крайний защитник, решил сократить дистанцию. Хотя ни один центральный на 95-й минуте в такой ситуации не дернулся бы туда на подстраховку, освобождая пространство за спиной. Плюс надо отметить мастерство игроков «Локомотива». Жоау Мариу классно отдал, а Миранчук идеально открылся и исполнил.
— Все равно обидно.
— Еще бы!
— Что вы сказали Хади, который в том матче за две минуты заработал удаление?
— Я предпочитаю не разговаривать, а действовать. Парня оштрафовали. На его примере объяснили остальным, что настрой и жажда борьбы — это прекрасно, но нужно осознавать уровень ответственности. К тому же игроков предупредили: любая карточка за неспортивное поведение — штраф. Возможно, я бы не стал наказывать Хади рублем, если бы первую желтую он не получил за споры с арбитром. Да, в том моменте, как мне кажется, фола не было, мяч у Крыховяка отобрал чисто. Но раз судья свистнул — зачем пререкаться?
— Хади для многих загадка. Что за игрок?
— 21 год, центральный полузащитник сборной Ирака. Задатки неплохие, но в «Крыльях» на этой позиции выиграть конкуренцию пока трудновато.
— С «Ростовом» удалили и Полуяхтова. После матча вы сказали: «Не считаю, что это красная». Да он Чистякову чуть ногу не сломал!
— Так могут говорить люди, которые не играли в футбол. Профессионал понимает — ни умысла, ни агрессии со стороны Володи не было. Тянулся за мячом, хотел выбить, даже не видел соперника, который на скорости шел в стык. Полуяхтов опускал ногу и попал Чистякову в голень. Несчастный случай.
— И это не красная?!
— На мой взгляд — нет. Желаю Чистякову поскорее восстановиться и вернуться на поле. Как я слышал, травма серьезная.
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— Нет. «Кресты».
— У «Крыльев» тоже потерь хватает. В этом сезоне есть шанс увидеть на поле Канунникова?
— Нет.
— А Бурлака, Карпова, Зеффана?
— Карпов тренируется в общей группе. Бурлак и Зеффан — пока нет.
— Из форвардов у вас один Радонич.
— Еще молодой Голенков, который
— В ближайшем туре вас ждет выезд в Тулу, где неделю назад сменили тренера. В матче с «Динамо»
— Только одно — Сергей Подпалый перешел на игру в три центральных защитника. Мы к этому готовы.
— В Туле внезапно расцвел Луценко, у него уже 13 мячей. Сюрприз?
— Для меня — нет. Он и в «Мордовии» много забивал. Хороший форвард. Высокий, габаритный, здорово играет головой. За ним в штрафной нужен глаз да глаз.
— За ситуацией с «Химками» следите?
— Новой информацией у меня нет. Я общаюсь с футболистами «Химок», но это профессиональный контакт, а не гадание на кофейной гуще, в какой лиге они будут выступать. Конечно, я очень хотел, чтобы ребята играли в РПЛ. Но сейчас, если честно, желания поубавилось. Потому что судьба «Крыльев» зависит в том числе и от «Химок».
— У вас контракт до конца чемпионата? Или на два года, но с опцией продления, если «Крылья» останутся в
— Если вас интересуют детали моего контракта, обратитесь к руководству клуба.
— Тогда переформулирую — ваше будущее в «Крыльях» зависит от ближайших четырех матчей?
— Нет.
— Значит, следующий сезон при любом раскладе начнете в Самаре?
— Отвечу так — я очень надеюсь, что мы хорошо выполним свою работу, и с «Крыльями» у меня будет долгий роман.
Александр Кружков