Борьба за выживание. Двумя матчами стартует 27-й тур чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча в Нижнем Новгороде начнется в 18:30 мск. «Тамбов» и «Ахмат» являются соседями по турнирной таблице — команда из Грозного после 26 игр располагается на 14-м месте с 27 очками, тамбовчане набрали 28 очков и занимают 13-ю строчку. «Тамбов» после возобновления чемпионата потерпел три поражения подряд, но в прошлом туре команда Сергея Первушина на выезде обыграла московский «Спартак» со счетом 3:2. В матче с «Ахматом» хозяевам не поможет полузащитник Валерий Чуперка, который забил мяч в предыдущей встрече, но получил восьмую желтую карточку в сезоне и пропустит игру с прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 27, 7.07.2020, 18:30 Тамбов - Ахмат -

«Ахмат» до ухода на перерыв, вызванный пандемией коронавируса, занимал последнюю строчку в таблице. После паузы команда Игоря Шалимова в трех матчах набрала семь очков, одержав победы над «Крыльями Советов» (4:2) и «Арсеналом» (3:1), а также сыграв вничью с «Сочи» (1:1). В прошлом туре «Ахмат» на своем поле крупно уступил московскому ЦСКА со счетом 0:4. Шалимов точно не сможет рассчитывать в предстоящем матче на травмированного защитника Ризвана Уциева, под вопросом остается участие в игре нападающих Владимира Ильина и Андреса Понсе.

Встреча между «Арсеналом» (31 очко) и «Крыльями Советов» (24 очка) начнется в 20:30 мск, оба клуба после паузы сменили главных тренеров. Самарцы, потерпев два поражения на старте летнего отрезка чемпионата, отправили в отставку Миодрага Божовича. В двух следующих встречах командой руководил Андрей Талалаев, который добился ничейных результатов с московским «Локомотивом» (1:1) и «Ростовом» (0:0). Однако очки набирали и конкуренты «Крыльев Советов», поэтому клуб смог подняться только на предпоследнюю строчку, отставая теперь от 14-го места, позволяющего сохранить прописку в высшем дивизионе, на три очка.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 27, 7.07.2020, 20:30 Арсенал Т - Крылья Советов -

«Арсенал» потерпел три подряд поражения после паузы, руководство клуба приняло отставку Игоря Черевченко, исполнять обязанности главного тренера до конца чемпионата будет Сергей Подпалый. Под его руководством туляки в прошлом туре одержали гостевую победу над московским «Динамо» (1:0) и оторвались от находящихся в зоне вылета «Крыльев Советов» на семь очков. В случае победы «Арсенал» может подняться с 10-го места на шестое. В составе тульской команды в каждом матче после перерыва отличается Евгений Луценко, который уже имеет в активе 13 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Сердаром Азмуном из петербургского «Зенита».