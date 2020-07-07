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11:57 (мск), источник: Sport24

Андронов раскритиковал Дзюбу за имитацию полового акта с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Реально противно»

Футбольный комментатор Алексей Андронов выступил с критикой в адрес нападающего Артема Дзюбы за имитацию полового акта с партнером по команде Сердаром Азмуном в раздевалке «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«А вот давайте немножко серьезно? Про то самое видео из раздевалки «Зенита». Его посмотрели, наверное, все. И мужчины, и женщины, и, конечно, дети.

У меня только один вопрос — что это было? Пока госпожа Лахова требует убрать радугу с мороженого, пока Шейнин использует в эфире Первого слово «пидарас» — вся страна угорает над Дзюбой и Азмуном? Ну нормально, че…

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Вы представляете себе такое в раздевалке ну например «Реала»? Или «Лос-Анджелес Лейкерс»? И дело даже не в том, что это вылезло в паблик. А в том, что изображал/имитировал капитан сборной России по футболу.

Это юмор? Херовый (Семак оценил). Это намек? На что??? В нормальном обществе Дзюба уже бы делал statement и apologize.

Но в России общество — перевернутое. На словах — большинство против геев, безумные ведьмы приравнивают радугу к свастике. На деле — все гыгыкают над этим видео. А ведь оно реально противное.

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Что отцы юных болельщиков «Зенита» должны сказать своим детям, которые сегодня шлют видосик по всем чатам? Как это объяснить? Что, кстати, объяснит Азмун, когда видео доползет до Ирана?

Все скрепы сломаны, несите новые. Якобы страна «традиционных ценностей», а на самом деле… Против природы не попрешь, девушку из деревни вывезти можно, деревню из девушки вывести нельзя… — написал Андронов в своем телеграм-канале.

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