Андронов раскритиковал Дзюбу за имитацию полового акта с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Реально противно»

Источник: РИА "Новости"

«А вот давайте немножко серьезно? Про то самое видео из раздевалки «Зенита». Его посмотрели, наверное, все. И мужчины, и женщины, и, конечно, дети.

У меня только один вопрос — что это было? Пока госпожа Лахова требует убрать радугу с мороженого, пока Шейнин использует в эфире Первого слово «пидарас» — вся страна угорает над Дзюбой и Азмуном? Ну нормально, че…

Вы представляете себе такое в раздевалке ну например «Реала»? Или «Лос-Анджелес Лейкерс»? И дело даже не в том, что это вылезло в паблик. А в том, что изображал/имитировал капитан сборной России по футболу.

Это юмор? Херовый (Семак оценил). Это намек? На что??? В нормальном обществе Дзюба уже бы делал statement и apologize.

Но в России общество — перевернутое. На словах — большинство против геев, безумные ведьмы приравнивают радугу к свастике. На деле — все гыгыкают над этим видео. А ведь оно реально противное.

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Что отцы юных болельщиков «Зенита» должны сказать своим детям, которые сегодня шлют видосик по всем чатам? Как это объяснить? Что, кстати, объяснит Азмун, когда видео доползет до Ирана?